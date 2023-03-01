В Правительстве утвердили план работы Республиканского межведомственного совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 2023-2024 годы, сообщает пресс-служба высшего исполнительного органа госвласти.
С 2022 года за Правительством закреплена функция по координации органов и учреждений в системе профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Были внесены соответствующие изменения в Закон «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на основании чего был создан Республиканский межведомственный совет. В его составе – представили ряда министерств и ведомств.
На 2023-2024 годы был разработан план работы Совета и Перечень критериев оценки эффективности деятельности органов и учреждений по выявлению и учёту семей, находящихся в социально опасном положении, имеющих детей, права и законные интересы которых нарушены, и профилактике социального сиротства.
«Данный проект распоряжения был разработан Советом при активном участии правоохранительных органов, в первую очередь органов Прокуратуры, внутренних дел. Поработали активно комиссии по делам несовершеннолетних государственных администраций. Проект распоряжения согласован всеми заинтересованными органами госвласти», — отметили в Правительстве.
Предполагается реализация 20 мероприятий, которые будут направлены на социальную защиту несовершеннолетних, их занятость и трудоустройство, оказание консультационно-образовательных услуг, медицинской помощи и т. д.
Государство продолжит оказывать поддержку малоимущим семьям с детьми и многодетным, а также семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Уделят внимание социальному сопровождению несовершеннолетних осуждённых условно, оставшихся без надзора родителей, на попечении родственников, склонных к бродяжничеству.
Продолжится работа по временному трудоустройству несовершеннолетних в свободное от учёбы время, а также вовлечение подростков, находящихся на профилактическом учёте, в творческую, культурную, спортивную и социально значимую деятельность.
Среди планов – проведение информационной кампании, которая направлена на укрепление семейных ценностей, формирование нетерпимого отношения к жестокому обращению с детьми. Предстоит проведение спартакиад, фестивалей, походов, слетов, спортивных праздников, вечеров, олимпиад и экскурсий.