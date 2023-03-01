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В госбюджет заложен миллион рублей на строительство центра для бездомных собак
На встрече с Президентом ПМР Вадимом Красносельским григориопольские депутаты обозначили проблематику, связанную с ростом количества безнадзорных животных, сообщается на сайте главы государства.
Вадим Красносельский проинформировал о том, что в текущем году в госбюджет заложили миллион рублей на строительство специализированного центра для содержания бездомных собак.
При этом Президент обозначил, что говорят о проблеме многие, а решать её не берётся никто.
Вадим Красносельский поручил проинформировать общественников, активно ратующих за создание такого приюта, о выделении денежных ресурсов, и запросить проекты.
- Вчера, 17:07
- DTV
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