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В госбюджет заложен миллион рублей на строительство центра для бездомных собак

В госбюджет заложен миллион рублей на строительство центра для бездомных собак

На встрече с Президентом ПМР Вадимом Красносельским григориопольские депутаты обозначили проблематику, связанную с ростом количества безнадзорных животных, сообщается на сайте главы государства.

Вадим Красносельский проинформировал о том, что в текущем году в госбюджет заложили миллион рублей на строительство специализированного центра для содержания бездомных собак.

При этом Президент обозначил, что говорят о проблеме многие, а решать её не берётся никто.

Вадим Красносельский поручил проинформировать общественников, активно ратующих за создание такого приюта, о выделении денежных ресурсов, и запросить проекты.

  • Вчера, 17:07
  • DTV
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