Объём производства на предприятии «Бендерский хлеб» в 2022 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 15%. Наибольший рост выпуска пришёлся на группу кондитерских изделий и составил 21%, спрос на булочные изделия увеличился на 5%. Такие данные были озвучены в ходе отчёта о деятельности приднестровских госпредприятий, сообщается на сайте Минэкономразвития ПМР,
В 2022 году «Бендерскому хлебу» удалось расширить ассортимент выпускаемой продукции на 15 наименований. Среди новинок – различные печенья, пряники, булочки, слойки и многое другое.
Если выпуск кондитерских и булочных изделий на комбинате в прошлом году увеличивался, то с хлебом ситуация обратная: объём производства по этой категории уменьшился на 9%. На предприятии связывают это со снижением доли госзаказов. В целом доход от продаж в 2022 году на предприятии вырос на 14%.
«Наиболее значимым, на наш взгляд, является то, что сумма себестоимости в сравнении с 2021 годом приросла лишь на 9%, что позволило увеличить показатель валовой прибыли на 22%», — отмечает руководство предприятия.
Численность коллектива по сравнению с 2020 годом в 2022-м уменьшилась на 4%. А средняя заработная плата выросла приблизительно на тысячу рублей ПМР, составив 4700 руб.
«Сложившаяся вокруг геополитическая обстановка негативно повлияла на работу предприятия. В нашей республике производится лишь малый ассортимент используемого в производстве сырья, степень зависимости от импортных источников крайне высока. Причём речь идёт о первостепенных продуктах, таких как дрожжи, соль, сахар, маргарин. В настоящий момент предприятие вынужденно приобретает необходимые ингредиенты в Молдове. Изменение логистических цепочек привело к тому, что стоимость сырья увеличилась, как и, соответственно, цены на выпускаемую продукцию», — отмечает руководство предприятия.
Из позитивных моментов: у предприятия отсутствует задолженность перед персоналом, бюджетом и внебюджетными фондами. Кроме того, в 2020 году «Бендерский хлеб» получил льготный кредит на модернизацию котельной и кондитерского производства комбината. Погашение кредита и процентов по нему осуществляется в срок и в полном объёме.
Что касается налоговых платежей, то ОАО «Бендерский хлеб» увеличило сумму отчислений на 19% в 2022 году в сравнении с 2020 годом, что в суммарном выражении составило порядка 1 млн руб. Наибольший рост платежей пришелся на налог на доходы – 23% в сравнении с 2020 годом.
В этом году на предприятии планируют за счёт собственных средств закупить оборудование, позволяющее охлаждать тестовые заготовки до определённых температур с возможностью хранить их до момента реализации. Замороженные полуфабрикаты из слоёного теста с различными начинками станут для комбината новым видом продукции.
В связи с сокращением поставок газа, которые возникли в конце 2022 года, у предприятия появилась необходимость найти альтернативные способы изготовления хлеба, так как практически все печи комбината работают на голубом топливе.
На комбинате планируют приобрести несколько роторно-электрических печей и генераторы, чтобы в случае чрезвычайных ситуаций была возможность обеспечить население хлебом. Руководство Минэкономразвития данную идею поддержало.