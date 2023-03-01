Украинское руководство демонстрирует готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье, в том числе с применением силы. Россия будет руководствоваться имеющимся у ее военнослужащих мандатом по обеспечению безопасности, заявил сегодня, 28 марта, в интервью ТАСС министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Свою крайне негативную, подрывную роль играет и украинское руководство, которое в нарушение своего статуса посредника в формате „5+2“ однозначно заняло сторону Кишинева, всячески поддерживает его воинственные устремления, деструктивные устремления по отношению к Приднестровью, роет оборонительные сооружения, фортификационные сооружения между Украиной и Приднестровьем и всячески демонстрирует свою готовность вмешаться в этот процесс, в том числе с применением силы», — сказал министр.
«Я еще раз хочу сказать, что Россия несет ответственность за безопасность в Приднестровье в полном соответствии с мандатом, который есть у наших военнослужащих. Мы этим мандатом будем руководствоваться», — подчеркнул Лавров.
Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанным 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с голубыми касками Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.