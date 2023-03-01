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Закон о замене синтагмы "молдавский язык" обжалован в Конституционном суде

Закон о замене синтагмы "молдавский язык" обжалован в Конституционном суде

Депутаты Партии социалистов Республики Молдова обжаловали 28 марта в Конституционном суде закон, согласно которому румынский язык стал официальным в Молдове.

“Конституция должна соблюдаться. Если они хотят ее изменить, то власти должны организовать референдум", - заявил социалист Влад Батрынча, передает rupor.md

"Решение принадлежит народу. Конституция не может быть изменена путем принятия органического закона большинством голосов в парламенте. Такая процедура требует 67 голосов в законодательном органе, но и это было проигнорировано”, — добавил социалист Влад Батрынча.

24 марта, вступил в силу закон об изменении названия государственного языка на “румынский”. Указ о промульгации и Закон об исполнении некоторых решений Конституционного суда опубликованы в “Официальном вестнике”.

Таким образом, будут заменены синтагмы “молдавский язык”, “официальный язык”, “государственный язык” и “родной язык”.

Напомним, законопроект был зарегистрирован в парламенте 24 февраля, его авторами являются депутаты ПДС, в том числе Игорь Гросу, Вероника Рошка, Михаил Попшой, Раду Мариан, Дан Перчун и другие.

Закон о замене синтагмы "молдавский язык" обжалован в Конституционном суде
  • Вчера, 18:20
  • DTV
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