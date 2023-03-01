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«Электромаш» запустил производство электрических кормовых грануляторов

«Электромаш» запустил производство электрических кормовых грануляторов
фото: ao-electromash

Тираспольский завод «Электромаш» начал производство электрических кормовых грануляторов. Устройство предназначено для производства кормовых гранул в форме небольших цилиндров. Оно может применяться как на фермерских хозяйствах, так и в бытовых условиях, сообщает пресс-служба НП ЗАО «Электромаш»

При помощи гранулятора можно приготовить комбикорма по оптимальной рецептуре, обеспечить введение жидких пищевых добавок и медикаментов. Такой способ переработки уменьшает количество отходов, сокращает потери при хранении и транспортировке комбикормов.

Гранулирование значительно снижает возможность попадания в корм бактерий, увеличивает степень перевариваемости продуктов и, как следствие, гарантирует более быстрый откорм животных.

Электрический гранулятор может производить от 60 до 100 кг гранул в час в зависимости от диаметров отверстий матриц и типа сырья. Работает на однофазном электродвигателе АЗО-М112МВ6 мощностью 4 кВт. Масса устройства – 125 кг.

Двигатель реализуется комплектно с матрицей с отверстиями 7 мм, притирка которой выполнена на заводе-изготовителе. При необходимости можно дополнительно приобрести матрицы с отверстиями 3 мм и 5 мм. Новинка уже представлена в фирменном магазине завода.

С подробной информацией о грануляторе и других товарах народного потребления можно ознакомиться на сайте завода «Электромаш» в разделе «Онлайн-магазин».
  • Сегодня, 10:01
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