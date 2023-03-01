Правительство ПМР считает, что установление пошлины на вывоз лука позволит избежать его дефицита и роста цен на внутреннем рынке.
Как сообщила пресс-служба высшего органа исполнительной власти, основные положения соответствующего нормативно-правового акта представило Министерство экономического развития.
В соответствии с указом Президента, изданным в 2022 году, вывоз сельхозпродукции допускается в отдельных случаях по решению специальной комиссии при Правительстве. Данный запрет не распространяется на товары, предназначенные для личного пользования, в случае, если их общая стоимость не превышает эквивалент тысячи долларов США.
Однако, по данным таможенных органов, только за период с 1 февраля по 14 марта 2023 года было экспортировано 95 тонн капусты, 165 тонн моркови и 150 тонн лука. При этом объем разового вывоза одним человеком составил от одной до десяти тонн. Это говорит о том, что продукция была приобретена и экспортирована в коммерческих целях.
Кроме того, отмечается факт занижения стоимости вывозимых овощей. На пунктах пропуска декларанты заявляли цену в несколько раз ниже рыночной. Например, когда на рынках республики стоимость лука составляла 12 рублей за килограмм, они указывали – 2,6 руб. за кг.
Согласно данным Минсельхозприроды, Приднестровье полностью обеспечено капустой, морковью и свеклой. В то же время обеспеченность луком в 2022 году составила всего 85%. В связи с этим оперативное регулирование вывоза лука на сегодняшний день является необходимой мерой. Ставку сезонной таможенной пошлины в отношении экспорта лука принято решение установить в размере 70 центов США за килограмм на срок до 1 июня 2023 года – до начала сбора нового урожая.
Следующий документ, поддержанный членами Правительства в ходе заседания, касался пролонгации до конца текущего года действия экспортной сезонной таможенной пошлины на некоторые виды колотой топливной древесины. Данная мера обусловлена сохранением высокого спроса и цены реализации дров на фоне высоких тарифов на энергоресурсы в сопредельном государстве.
Напомним, впервые налог на вывоз древесины исполнительный орган госвласти ввел в августе 2022 года. Тогда экспортная таможенная пошлина составила 2 цента США за килограмм. Что касается дров для личных нужд, то физлицам разрешается без уплаты налога вывозить из республики не более 100 кг и не чаще одного раза в год.
Соответствующий механизм был разработан в целях сохранения на территории Приднестровья лесов, которые являются государственным достоянием и подлежат охране.
Лук в Молдове подорожал, потому что его отправляют на Украину — заявил ранее глава Минсельхоза РМ, об этом сообщал KP.MD
За год репчатый лук в Молдове подорожал в 3 раза. Причину раскрыл в интервью министр сельского хозяйства Владимир Боля: "Овощи сейчас идут в Украину. Молдова из страны, традиционно импортирующей лук из Украины, сегодня превратилась в страну-экспортера. Прошлым летом мы экспортировали в Украину и другие овощи", — сказал министр.