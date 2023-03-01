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Правительство предложило ввести сезонную таможенную пошлину на вывоз лука

Правительство предложило ввести сезонную таможенную пошлину на вывоз лука

Правительство ПМР считает, что установление пошлины на вывоз лука позволит избежать его дефицита и роста цен на внутреннем рынке.

Как сообщила пресс-служба высшего органа исполнительной власти, основные положения соответствующего нормативно-правового акта представило Министерство экономического развития.

В соответствии с указом Президента, изданным в 2022 году, вывоз сельхозпродукции допускается в отдельных случаях по решению специальной комиссии при Правительстве. Данный запрет не распространяется на товары, предназначенные для личного пользования, в случае, если их общая стоимость не превышает эквивалент тысячи долларов США.

Однако, по данным таможенных органов, только за период с 1 февраля по 14 марта 2023 года было экспортировано 95 тонн капусты, 165 тонн моркови и 150 тонн лука. При этом объем разового вывоза одним человеком составил от одной до десяти тонн. Это говорит о том, что продукция была приобретена и экспортирована в коммерческих целях.

Кроме того, отмечается факт занижения стоимости вывозимых овощей. На пунктах пропуска декларанты заявляли цену в несколько раз ниже рыночной. Например, когда на рынках республики стоимость лука составляла 12 рублей за килограмм, они указывали – 2,6 руб. за кг.

Согласно данным Минсельхозприроды, Приднестровье полностью обеспечено капустой, морковью и свеклой. В то же время обеспеченность луком в 2022 году составила всего 85%. В связи с этим оперативное регулирование вывоза лука на сегодняшний день является необходимой мерой. Ставку сезонной таможенной пошлины в отношении экспорта лука принято решение установить в размере 70 центов США за килограмм на срок до 1 июня 2023 года – до начала сбора нового урожая.

Следующий документ, поддержанный членами Правительства в ходе заседания, касался пролонгации до конца текущего года действия экспортной сезонной таможенной пошлины на некоторые виды колотой топливной древесины. Данная мера обусловлена сохранением высокого спроса и цены реализации дров на фоне высоких тарифов на энергоресурсы в сопредельном государстве.

Напомним, впервые налог на вывоз древесины исполнительный орган госвласти ввел в августе 2022 года. Тогда экспортная таможенная пошлина составила 2 цента США за килограмм. Что касается дров для личных нужд, то физлицам разрешается без уплаты налога вывозить из республики не более 100 кг и не чаще одного раза в год.

Соответствующий механизм был разработан в целях сохранения на территории Приднестровья лесов, которые являются государственным достоянием и подлежат охране.

Лук в Молдове подорожал, потому что его отправляют на Украину — заявил ранее глава Минсельхоза РМ, об этом сообщал KP.MD

За год репчатый лук в Молдове подорожал в 3 раза. Причину раскрыл в интервью министр сельского хозяйства Владимир Боля: "Овощи сейчас идут в Украину. Молдова из страны, традиционно импортирующей лук из Украины, сегодня превратилась в страну-экспортера. Прошлым летом мы экспортировали в Украину и другие овощи", — сказал министр.

  • Вчера, 20:39
  • DTV
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