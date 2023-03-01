Служба информации и безопасности (СИБ) получит больше полномочий для проведения следственных и контрразведывательных мероприятий. Это подразумевают три законопроекта, одобренные в первом чтении депутатами правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) на заседании 30 марта. Оппозиция высказалась против, напомнив о предостережении Венецианской комиссии, сообщает newsmaker.md
Депутаты Блока коммунистов и социалистов (БКС) пришли на заседание с плакатами, на которых было написано: «Соблюдайте тайну переписки», «Право на частную жизнь», «СИБ — политическая дубинка ПАС», «Правительство PAS = диктаторский режим».
Депутат БКС Федор Гагауз в начале заседания предложил снять с повестки дня первый законопроект о СИБ. Он мотивировал это тем, что документ вызвал «широкий негативный резонанс и критику со стороны общественности, государственных структур, в том числе, прокуратуры, Национального центра по защите персональных данных, адвокатуры и бизнеса».
«Правительство формально поддержало принятие этого законопроекта и в своем заключении в 18 страницах предложило модифицировать 20 статей из 34. При этом оно отметило, что в законе отсутствует анализ финансово-экономических последствий и аргументы стоимости изменений. Этот проект также резко раскритиковала Венецианская комиссия, отметив, что полномочия этой службы должны соответствовать международным стандартам защиты прав человека. Фракция социалистов и коммунистов считает, что проект закона, который изначально должен быть модифицирован на 60-70%, и при отсутствии финансового обеспечения, согласно законодательству не может рассматриваться», — сказал депутат.
Он предложил вернуть документ под номером 420 на доработку специалистам, однако его предложение поддержали только 21 депутат из Блока коммунистов и социалистов, а также независимый депутат Гайк Вартанян и представитель PAS Евгений Синкевич. Аналогичная ситуация была и с предложениями исключить следующий законопроект о СИБ под номером 422.
Депутат фракции PAS Андриан Кептонар, отвечая на вопросы депутатов, признал, что у Венецианской комиссии есть замечания к законопроектам. По его словам, комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку готовит изменения ко второму чтению, поэтому депутаты могут присылать свои предложения для улучшения документа. «Хочу напомнить, что ранее мы проголосовали за закон, к которому во втором чтении было более 750 поправок. В итоге у нас получился хороший закон. Мы предложим много поправок, будем вместе работать, проведем публичные консультации по всему пакету законопроектов о СИБ и получим очень хороший закон», — пообещал он.
Председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, депутат PAS Лилиан Карп сказал, что Венецианская комиссия высказала замечания к положениям законопроектов, которые уже есть в действующем законодательстве о СИБ. По его словам, предложенные проекты законов призваны забрать у службы полицейские функции, чтобы она концентрировалась лишь на сборе информации. «Прослушиваться будут те, кто угрожает безопасности этого государства, кто сотрудничает со спец-службами других государств, и кто ходит по углам и продает Молдову. Вот против них будет использоваться закон, а не против кого-то другого. Боятся должны те, кто продает Молдову», — сказал он.
Все три проекта разработали в самом СИБ, но, так как у службы нет права на законодательную инициативу, их зарегистрировали как законодательную инициативу депутаты от правящей партии.
Закон «О Службе информации и безопасности» содержит общие нормы, регулирующие деятельность службы и, по сравнению с действующим законом, несколько расширяет ее полномочия. В нем также детально прописаны правила назначения и отставки директора учреждения.
Закон «О контрразведывательной и внешней разведывательной деятельности» содержит главное нововведение — он позволяет СИБ производить специальные розыскные мероприятия: слежку, перехват корреспонденции, прослушку и т. п. — не в рамках следствия по уголовному делу, а в рамках «специального дела». Вести такие дела и собирать информацию будет СИБ.
Одно из самых важных изменений подразумевает, что многие специальные и розыскные мероприятия можно будет проводить с разрешения директора СИБ. Нынешние законы разрешают проводить эти мероприятия с дозволения прокурора или судьи.
Венецианская комиссия проанализировала два законопроекта и высказалась, что что изменение законодательства о СИБ во время чрезвычайных ситуаций влечет за собой риск предоставления этой службе чрезмерно широких полномочий при небольшом демократическом надзоре. Эксперты обратили внимание молдавских властей на то, что законопроекты выглядят «находящимися на самой ранней стадии разработки», и рекомендовали до принятия законов провести широкие общественные консультации.
Специалисты Венецианской комиссии пришли к выводу, что конструкция СИБ, исходя их двух этих законопроектов, приведет к созданию чрезвычайно мощной разведывательной службы, которая, с одной стороны, будет пользоваться высокой степенью автономии, а с другой — сохранит риск политизации.