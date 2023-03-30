Как следует из доклада Объединенного военного командования, который был оглашен на прошедшем сегодня заседании Объединенной контрольной комиссии, обстановка в Зоне безопасности остается управляемой и контролируемой. Об этом журналистам сообщил Константин Калиненок, который сегодня исполнял обязанности сопредседателя ОКК от Приднестровья, сообщает novostipmr.com
По остальным вопросам, включенным в повестку дня, как отметил Константин Калиненок, достичь консенсуса не удалось, и они были перенесены на следующее заседание ОКК.
«По поводу сегодняшнего заседания можно сказать самое главное и важное – что оно все-таки состоялось, - прокомментировал итоги заседания глава российской делегации Александр Андреев. - Каждый четверг мы собираемся, и наш диалог продолжается. Он идет непросто, некоторая проблема, которая основана на взаимном недоверии сторон, имеет место. Но так или иначе, положительный фактор – что продолжают работу наши военные. У них получается договариваться лучше, чем у членов ОКК. Это база нашей работы, основа миротворческой операции. Главное, что у нас есть такая конструкция как необходимость встречаться каждый четверг и друг друга слушать».
Приднестровская делегация распространила в ОКК уведомление, что действие «желтого» кода террористической опасности на территории Приднестровья продлено до 19 мая. В уведомлении отмечается, что на постах, выставленных в Зоне безопасности в рамках антитеррористических мер, несут службу только сотрудники территориальных подразделений правоохранительных органов и ввод других военизированных формирований не планируется.
Также подчеркивается, что приднестровская сторона открыта для плодотворного сотрудничества в составе Совместных миротворческих сил и Объединенной контрольной комиссии.
Делегация Молдовы в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) на заседании 30 марта снова подняла вопрос незаконных постов в зоне безопасности. Об этом сообщило бюро реинтеграции, передаёт newsmaker.md
Члены молдавской делегации отметили необходимость ликвидировать все посты в зоне безопасности, которые не были согласованы с ОКК. «Делегация Молдовы выступила против использования манипулятивных процедур, потребовала отказаться от провокационных действий и соблюдать основные документы миротворческой операции на Днестре», — отметили в бюро.