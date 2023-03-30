В Молдове имеют место попытки дестабилизировать обстановку в стране со стороны как внешних, так и внутренних политических сил, но это не помешает реинтеграции Приднестровья. Об этом, находясь в Бердине с рабочим визитом, заявил сегодня, 30 марта, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, сообщает eadaily.com
Глава МИДЕИ при этом подчеркнул, что у Кишинева теперь есть способы объединить страну. По словам дипломата, парламент в Кишиневе недавно принял закон о сепаратизме, который делает незаконным содействие шпионажу и государственной измене. Закон также запрещает действия, представляющие серьезную угрозу безопасности Республики Молдова. По сути, это рычаги давления на Приднестровье.
«Теперь эти действия рассматриваются как преступления, подлежащие наказанию. У нас есть способы, с помощью которых мы пытаемся воссоединить страну. Диалог и переговоры имеют первостепенное значение, особенно сейчас, когда одновременно возрастают риски нестабильности и попыток подорвать территориальную целостность нашей страны. Даже если на левом берегу Днестра есть сепаратистское руководство, люди не хотят жить в зоне войны», — цитирует Попеску EADaily
Напомним, президент Молдовы Майя Санду уверена, до конца этого десятилетия республика может стать членом Европейского союза. Однако, чтобы вступить в ЕС, необходимо урегулировать Приднестровский конфликт и вывести из региона российские войска (миротворцы и оперативная группа, охраняющая склады вооружения бывшей 14-й армии).
Как сообщало EADaily , недавно вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян подтвердил, что Концепция возвращения Приднестровья под юрисдикцию Молдовы находится в процессе разработки. Заявление прозвучало после того, как на прошлой неделе секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов проговорился о том, что Кишинев якобы подготовил семилетний план возвращения Приднестровья.