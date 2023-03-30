Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне ареста журналиста издания Wall Street Journal Эвана Гершковича призвал остающихся в России американских граждан "немедленно покинуть" страну, передаёт РИА Новости
"Наивысшим приоритетом госдепартамента является безопасность граждан США за рубежом. Мы повторяем наши решительные предупреждения об опасности, которая грозит гражданам США на территории РФ. Американские граждане, проживающие в РФ или путешествующие в Россию, должны покинуть страну немедленно, как то предписывают рекомендации по поездкам", - сказал Блинкен, чье заявление распространил госдеп США.
По словам госсекретаря, его ведомство находится в контакте с представителями WSJ по ситуации с арестом американского репортера. "Всякий раз, когда гражданин США за границей подвергается задержанию, мы немедленно запрашиваем консульский доступ и стремимся оказать всю необходимую поддержку", - подчеркнул Блинкен.
Ранее ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США.
По данным спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
WSJ отвергла обвинения против Гершковича и потребовала его немедленного освобождения.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
30 марта Лефортовский суд в Москве арестовал Гершковича. В свою очередь The Wall Street Journal опубликовала сообщение, в котором выразила глубокую обеспокоенность за безопасность Гершковича, отметив, что он работает в московском бюро издания и занимается освещением событий в России, передаёт ТАСС
Журналисту московского бюро The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, задержанному за шпионаж, может грозить до 20 лет лишения свободы. Об этом Pravda.Ru заявил старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский, сообщает eadaily.com
«Это преступление является особо тяжким, и виновным по статье 276 УК РФ лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Состав правонарушения был расширен с учётом проведения Россией специальной военной операции и необходимостью своевременно реагировать на действия недружественных стран и их разведок», — сказал эксперт.
Однако он отметил, что у следственных органов и ФСБ должны быть крайне веские основания. Как напомнил специалист, в 2021 году по этой статье в РФ осудили всего три человека, а в 2020 — одного.
«Задержанный является гражданином США, поэтому его судьба зависит не только от юридической, но и от политической и дипломатической сфер. Как в случае доказанности вины Гершковича, так и на этапе следствия власти могут рассмотреть различные варианты при взаимодействии российской стороны с компетентными органами Штатов. Прецеденты обменов американских шпионов на удерживаемых россиян имеются — от обмена Рудольфа Абеля на Фрэнсиса Пауэрса в 1960-х годах прошлого века до обмена Анны Чапман и других граждан РФ на ряд лиц, в которых были заинтересованы США, в том числе на Сергея Скрипаля», — заключил специалист.