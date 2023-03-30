Dnestr.TV

 
0

На сайте Зеленского появилась петиция о размещении в стране ядерного оружия США

На сайте Зеленского появилась петиция о размещении в стране ядерного оружия США

На сайте президента Владимира Зеленского появилась петиция с призывом разместить на Украине ядерное оружие США, передаёт ТАСС

"Разместить ядерное оружие США на территории Украины или сделать Украину государством с собственным ядерным вооружением", - предлагает автор инициативы.

Ее пока поддержали около 100 человек, чтобы обязать Зеленского рассмотреть и дать на обращение ответ петицию за 90 дней должны подписать 25 тыс. человек.

С 2015 года на сайте президента Украины неоднократно появлялись петиции с предложениями, которые сводились к обретению страной ядерного оружия. Все они не набрали достаточное количество голосов, чтобы их рассмотрел глава государства.

В феврале 2022 года Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, допустил, что Киев может пересмотреть обязательства по подписанному в 1994 году Будапештскому меморандуму, который предусматривал отказ от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что появление даже тактического ядерного оружия у Украины означает стратегическую угрозу для России.

  • Вчера, 22:09
  • DTV
  • Просмотров: 35
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна