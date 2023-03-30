На сайте президента Владимира Зеленского появилась петиция с призывом разместить на Украине ядерное оружие США, передаёт ТАСС
"Разместить ядерное оружие США на территории Украины или сделать Украину государством с собственным ядерным вооружением", - предлагает автор инициативы.
Ее пока поддержали около 100 человек, чтобы обязать Зеленского рассмотреть и дать на обращение ответ петицию за 90 дней должны подписать 25 тыс. человек.
С 2015 года на сайте президента Украины неоднократно появлялись петиции с предложениями, которые сводились к обретению страной ядерного оружия. Все они не набрали достаточное количество голосов, чтобы их рассмотрел глава государства.
В феврале 2022 года Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, допустил, что Киев может пересмотреть обязательства по подписанному в 1994 году Будапештскому меморандуму, который предусматривал отказ от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.
Позднее президент России Владимир Путин заявил, что появление даже тактического ядерного оружия у Украины означает стратегическую угрозу для России.