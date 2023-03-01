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Впервые Молдова приобрела природный газ на Румынской товарной бирже

Впервые Молдова приобрела природный газ на Румынской товарной бирже


По словам источника, эта покупка была сделана для тестирования нового механизма закупки природного газа и создания новой цепочки поставок. Источник отмечает, что газ будет перепродан компании SA Moldovagaz , и цена не включает стоимость транспортировки, передает radiomoldova.md.

Исполняющий обязанности директора компании Виктор Бынзарь говорит, что целью акции была диверсификация источников поставок природного газа в поисках доступных источников и обеспечения энергетической безопасности страны.

В пресс-релизе компании также говорится, что в настоящее время Energocom ищет партнеров в разных странах, чтобы осуществить новые закупки газа и воспользоваться благоприятной ценовой ситуацией.
  • Сегодня, 12:08
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