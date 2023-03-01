По словам источника, эта покупка была сделана для тестирования нового механизма закупки природного газа и создания новой цепочки поставок. Источник отмечает, что газ будет перепродан компании SA Moldovagaz , и цена не включает стоимость транспортировки, передает radiomoldova.md.
Исполняющий обязанности директора компании Виктор Бынзарь говорит, что целью акции была диверсификация источников поставок природного газа в поисках доступных источников и обеспечения энергетической безопасности страны.
В пресс-релизе компании также говорится, что в настоящее время Energocom ищет партнеров в разных странах, чтобы осуществить новые закупки газа и воспользоваться благоприятной ценовой ситуацией.