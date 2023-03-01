Особое внимание в своем докладе профильный министр уделила исполнению ключевых обязательств государства по бесперебойной и своевременной выплате пенсий, пособий и иных выплат. Глава Минсоцзащиты Елена Куличенко отметила, основная доля расходов в структуре бюджета ЕГФСС приходится на пенсионное обеспечение и составляет – 84,5%, сообщает пресс-служба Правительства республики.
На протяжении года министерство работало над улучшением экономического положения приднестровских пенсионеров: рассматривались и принимались меры, направленные на повышение доходов населения исходя из средств Единого государственного фонда социального страхования. В результате с 1 февраля 2023 года минимальный размер пенсии по возрасту был увеличен на 5%. Сегодня в Приднестровье пенсию получают почти 95,5 тыс. человек, из них 91,3 тыс. – трудовую и еще 4,1 тыс. – социальную.
Оказание льгот продолжалось в соответствии с нормами действующего законодательства. Так, ежемесячно выплачивалась компенсация некоторым категориям пенсионеров, размер пенсии которых не превышал 200% минимального размера по возрасту. Сумма компенсации устанавливалась в зависимости от величины пенсии, ее получили 23,4 тыс. человек. Также производились компенсационные выплаты лицам, перешедшим на пенсионное обеспечение по законодательству иностранного государства.
Приоритетным направлением на протяжении прошлого года оставалось социальное страхование приднестровцев. На выплату по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, на рождение детей, было выделено 167, 3 млн рублей.
«Основная доля расходов приходится на выплату пособий по временной нетрудоспособности. Она в отчетном периоде составила 56,4%. Количество пособий составило 85 тыс. Но это меньше показателей пандемийного года», — отметила Елена Куличенко.
Специалистами министерства была проделана большая работа по повышению социальной защищенности отдельных льготных категорий граждан, разработаны нормативно правовые акты. Социально уязвимым группам населения были гарантированы льготы по жилищно-коммунальным услугам, бесплатному проезду всеми видами транспорта общего пользования, бесплатному обеспечению лекарствами, изготовлению и ремонту зубных протезов, обеспечению другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями, слуховыми аппаратами, и прочее.
«Инвалиды I-II групп, инвалиды в возрасте до 18 лет, передвигающиеся в инвалидных креслах-колясках, получили право на компенсацию самостоятельно произведенных расходов по адаптации жилых помещений в суме почти 5 тыс. рублей, — привела пример руководитель Минсоцзащиты и добавила. – Закреплено право родителям, ухаживающим за детьми с инвалидностью, по таможенному оформлению автомобилей для нужд таких семей. Расширен перечень граждан, имеющих право на льготное кредитование».
Акцент в 2022 году был сделан на поддержке и реабилитации инвалидов. Продолжилось обеспечение бесплатного протезирования, выдача протезно-ортопедических изделий, инвалидных колясок, слуховых аппаратов через ГУ «Республиканский центр по протезированию и ортопедии». За счет бюджетных средств было закуплено 192 инвалидные коляски, 24 человека направлены на протезирование и еще 777 граждан обеспечены различными протезно-ортопедическими изделиями.
«Активно продолжалась работа по реализации ГЦП «Равные возможности» на 2019-2022 годы». Проводимые мероприятия позволили обеспечить доступную архитектурную среду для людей с инвалидностью путем установки пандусов, кнопок вызова. И следует отметить, что продолжилась работа по заполнению электронной карты доступности законченных объектов строительства», — отметила значимость реализации ГЦП руководитель ведомства.
В продолжении выступления Елена Куличенко остановилась на оздоровлении детей, работающих граждан, пенсионеров, ветеранов труда, граждан льготной категории. Более 6 млн рублей было направлено на приобретение детских путевок, что позволило отправить на оздоровление более 2,2 тыс. детей. Министр подчеркнула, что застрахованные работающие граждане оплачивали 20% стоимости путевки. Кроме того, было выдано 185 бесплатных путевок детям из многодетных семей и семей защитников ПМР.
«Санаторно-курортное лечение смогли пройти 789 застрахованных, работающих граждан, 3,7 млн рублей были направлены на эти цели. Но при этом, на оздоровление льготной категории, пенсионеров, ветеранов труда было направлено 4,5 млн рублей из средств республиканского бюджета. Это позволило направить на оздоровление 609 человек», — озвучила в рамках доклада министр.
В течение отчетного периода государство финансировало все гарантированные пособия по материнству, включая единовременные выплаты при рождении ребенка, оплату декретных и пособий по уходу за ребенком до двух лет. Общая сумма, выделенная на эти цели, составила более 41 млн рублей. Стоит отметить, что в прошлом году размер пособий при рождении ребенка был увеличен на 271 рубль и составил 2 134 рублей.
«Введено пособие по беременности и родам женщинам индивидуальным предпринимателям – 1 649 рублей выплачивается ежемесячно в течение периода нетрудоспособности этим категориям по беременности и родам. Кроме того, выплачивается единовременное пособие ставшим на учет на раннем сроке беременности. Получателями гарантированных пособий по материнству являются неработающие граждане, не подлежащие обязательному социальному страхованию, а также индивидуальные предприниматели и частные нотариусы», — разъяснила Елена Куличенко.
В 2022 году была проведена работа по предоставлению социальной помощи одиноким престарелым, нетрудоспособным гражданам, лицам с ограниченными возможностями и нуждающимся в посторонней помощи. Количество людей, воспользовавшихся данными услугами, составило 2,3 тыс. граждан.
Говоря о сфере охраны прав семьи, опеки и попечительства, Елена Куличенко отметила, что в прошло году было усыновлено 16 детей. Всего же в территориальных отделах опеки и попечительства на учете состоит 1 389 несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В режиме обсуждения итогов минувшего года звучали вопросы об обеспечении этой категории детей жилплощадью. По данным Минсоцзащиты, в прошлом году было предоставлено благоустроенное жилье 47 выпускникам домов-интернатов и еще 60-ти выделено временное жилье.
В своем выступлении Елена Куличенко акцентировала внимание на межведомственном взаимодействии и тесной работе с работодателями по ведению индивидуального персонифицированный учета информации о стаже, доходе и отчислениях в Фонд пенсионного страхования работающих граждан, которая необходима при назначении пенсии.
В свою очередь Глава высшего органа исполнительной власти поручил министерству провести анализ нормативно-правовой базы и пересмотреть действующие подходы к созданию и обеспечению условий труда наших граждан.
«У нас нормативная база зачастую выстроена исключительно для понимания сотрудниками, но не понимания теми, кто должен пользоваться этой базой, — обозначил свою позицию Александр Розенберг и добавил. — Смотрите шире, в сфере трудовых отношений мы должны создавать нормальное условия труда, обеспечить нормальную охрану труда, что в свою очередь, я надеюсь, поможет сократить расходы на здравоохранение в будущем. Одно без другого не существует».
В том числе Александр Розенберг отметил ряд направлений, на которые стоит обратить внимание. По мнению Главы Правительства ведомству необходимо изменить подход при выработке государственной политики в целом.
«Министерство должно работать на то, чтобы у нас не возникали необходимости постановки на учет по безработице, выплаты компенсации и прочнее. В этом заключается госполитика. Вы заточены на другое, на поиск денег, чтобы компенсировать и заплатить. Я вопрос поднимаю, возможно, глобально, но эта задача должна быть первичной. На устранение ситуаций, которые требуют госвмешательства. Государство должно обеспечить возможность. Мы постоянно даем рыбу, вместо того, чтобы дать удочку», — нацелил Председатель Правительства.
Александр Розенберг признал работу ведомства удовлетворительной и поблагодарил коллектив Минсоцзащиты за продуктивную работу.
«Это работа сложная, трудная, ответственная, — подчеркнул Премьер. — Сегодня в сфере социальной политики у нас достаточно все четко, стабильно, понятно и функционирует, как часы. За это хочу выразить огромную благодарность каждому работнику, всем, кто задействован».