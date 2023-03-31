Президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин заявили, что ждут в НАТО Швецию. В ночь на пятницу последняя из 30 стран НАТО — Турция — ратифицировала протокол о членстве Финляндии в альянсе.
«Все 30 членов НАТО ратифицировали членство Финляндии. Я хочу поблагодарить каждого из них за доверие и поддержку. Финляндия будет сильным и способным союзником, приверженным безопасности Североатлантического союза. Финляндия теперь готова вступить в НАТО. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Швецию, которая присоединится к нам как можно скорее», — написал в Twitter Ниинистё, сообщает eadaily.com.
«Заявка Финляндии уже ратифицирована во всех странах-членах, и Финляндия станет членом НАТО. Спасибо всем странам за их поддержку во время процесса. Как союзники, мы получаем и предоставляем безопасность. Мы защищаем друг друга. Финляндия сейчас и в будущем поддерживает Швецию и поддерживает заявку страны на членство», — написала также в Twitter Марин. Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине отошли от многолетнего военного нейтралитета и 17 мая 2022 года подали заявку в НАТО. До начала 2023 года обе заявки одобрили 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской.