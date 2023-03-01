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С 1 апреля 2023 года установлены новые величины минимального размера оплаты труда на II квартал 2023 года

С 1 апреля 2023 года установлены новые величины минимального размера оплаты труда на II квартал 2023 года
Фото: открытые источники


С 1 апреля 2023 года на II квартал 2023 года установлены новые величины минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровья подписан 20 марта 2023 года, зарегистрирован Министерством юстиции 30 марта 2023 года, регистрационный № 11637 (САЗ 23-13).

МРОТ для работников организаций, заработная плата которых регулируется Законом Приднестровья от 11 августа 2003 года № 327-З-III «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих» (САЗ 03-33):

а) для неквалифицированных работников - 1809 руб.;

б) для квалифицированных работников – 1989,9 руб.

МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,0 (за исключением бюджетных организаций):

а) для неквалифицированных работников – 2032 руб.;

б) для квалифицированных работников – 2235,2 руб.

МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,5 (для крупного и среднего бизнеса):

а) для неквалифицированных работников – 3048 руб.;

б) для квалифицированных работников – 3352,8 руб.

Ознакомиться с Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 20 марта 2023 года № 30 «Об установлении минимального размера оплаты труда на II квартал 2023 года в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 23-13) можно на сайте Министерства социальной защиты и труда Приднестровья

  • Сегодня, 13:06
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