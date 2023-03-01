Между ЗАО «МГРЭС», входящим в состав ПАО «Интер РАО», и молдавским оператором АО «Энергоком» заключен контракт на поставку электроэнергии, сообщает пресс-служба Минэкономразвития ПМР.
Контрактом предусмотрено практически 100%-ное покрытие энергетического рынка Молдовы до 1 октября 2023 года.
«Стороны достигли компромиссного решения в отношении цены. Заключение контракта гарантирует бесперебойную работу энергосистемы Молдовы и Приднестровья, способствует укреплению стабильности энергетического рынка в региональном пространстве, а также создает условия для бесперебойного обеспечения электроэнергией бытовых потребителей и хозяйствующих субъектов», - отмечается в сообщении.
Контракт был заключен 31 марта.
По данным министра энергетики Молдовы Виктора Парликова, цена МВт составит 66 долларов. Это на 7 долларов меньше, чем ранее, сообщает point.md
"Контракт позволит обеспечить конечных потребителей электроэнергией и стабильную работу энергосистемы. Кроме того, 6-месячная продолжительность контракта обеспечивает нам большую степень стабильности и предсказуемости. Также в апреле Energocom купит электроэнергию у SN Nuclearelectrica SA в Румынии в объеме около 17,4 тыс. МВтч, что составляет 5,5% от потребности. При необходимости в часы пик компания также может закупать электроэнергию на румынской бирже", - сообщил Парликов.