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До 28 мая 2023 года ООО "Линксервис" имеет право оказывать услуги в прежнем режиме

До 28 мая 2023 года ООО "Линксервис" имеет право оказывать услуги в прежнем режиме

7 декабря 2022 года Арбитражным судом ПМР принято решение об аннулировании лицензий оператора электросвязи ООО «Линксервис». Определением Арбитражного суда от 28 февраля 2023 года в удовлетворении кассационной жалобы ООО «Линксервис» было отказано и решение об аннулировании лицензий вступило в силу.

В целях недопущения прекращения доступа абонентов ООО «Линксервис» к сети Интернет и обеспечения им возможности подключения к иным операторам электросвязи Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР было подано ходатайство (заявление) об отсрочке исполнения решения Арбитражного суда ПМР до 28 мая 2023 года.

Своим определением Арбитражный суд удовлетворил ходатайство ведомства. Таким образом, срок действия лицензий, выданных ООО «Линксервис», заканчивается 28 мая 2023 года, пишет novostipmr.com и предлагает абонентам данного оператора учесть эти обстоятельства и сроки при переключении для сохранения доступа к сети Интернет.

На сайте ООО «Линксервис» сообщается, что: "до 28 мая 2023 года ООО "Линксервис" имеет право оказывать услуги в прежнем режиме. Кроме того, сообщаем, что также сегодня(28 февраля) нами подано заявление в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций о выдаче новой лицензии на оказание услуг".
  • Сегодня, 21:09
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