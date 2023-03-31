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В Приднестровье намерены выделить вдвое больше средств на закупку пожарной техники

В Приднестровье намерены выделить вдвое больше средств на закупку пожарной техники

В Приднестровье намерены выделить больше средств за закупку пожарной техники. Комитет Верховного Совета по вопросам АПК, промышленности, транспорту, строительству и природным ресурсам обсудил соответствующий законопроект. Депутаты комитета предлагают вынести документ для принятия на пленарном заседании сразу в двух чтениях, с учётом одной редакционной правки.

Как сообщает пресс-служба парламента, речь идёт о государственной целевой программе «Переоснащение служебного автотранспорта Пожарной охраны на 2021-2029 годы». В первую очередь автор законодательной инициативы – Правительство ПМР – предлагает изменить сроки реализации программы – с 2021-2029 гг. на 2023-2031.

Ещё одно предложение – вдвое увеличить общий объем финансирования (с 53 до 109 млн рублей), а также количество приобретения техники и её видов.

«Мы подготовили этот законопроект для принятия в двух чтениях в связи с острой необходимостью для республики приобретать пожарную технику. Деньги в бюджет этого года уже заложены. Однако была оговорка, что их можно будет потратить на эти цели лишь после принятия государственной целевой программы», - отметили в Верховном Совете.

Законопроект рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний Верховного Совета.
  • Сегодня, 21:21
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