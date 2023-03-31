С 1 апреля 2023 года в Молдове вступают в силу новые правила обязательного страхования автогражданской ответственности за ущерб, причиненный автотранспортными средствами.
Как сообщили в Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР), новый закон предусматривает увеличение пределов ответственности, покрываемых страховкой ОСАГО, с 1 млн леев до 100 тысяч евро в случае повреждения или уничтожения имущества, передает moldpres.md
А в случае телесных повреждений и смерти установлен предел возмещения при несчастных случаях в размере 100 тысяч евро — для каждого пострадавшего или 500 тысяч евро — независимо от числа потерпевших.
Кроме того, документом установлен срок, в течение которого страховщик автогражданской ответственности обязан принять решение об урегулировании требования о возмещении и выплате страхового возмещения, — не более одного месяца со дня подачи заявления о возмещении в случае полного дела об ущербе и не более трех месяцев в случае неполного дела об ущербе.