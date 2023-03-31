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В парламенте Румынии предложили начать присоединение Молдовы

В парламенте Румынии предложили начать присоединение Молдовы
фото: newsmaker.md/dcnews.ro

Сенатор из Бухареста Диана Шошоакэ, которая недавно требовала в парламенте отобрать у Украины «исторические территории Румынии», сегодня, 31 марта, выступила с очередной инициативой. Она предложила начать процесс присоединения Молдовы или, как называют эту территорию унионисты, Бессарабии, сообщает EADaily

В представленном Шошоакэ законопроекте допускается изменение границ Румынии мирным путем, а правительство страны должно незамедлительно начать переговоры с властями в Кишиневе.

Документ предполагает, что румынский парламент будет придерживаться Хельсинкских соглашений ОБСЕ, которые допускают возможность изменения границ мирным, дипломатическим путем. После принятия парламентом решения об объединении с Республикой Молдова депутаты наделят правительство страны полномочиями, которые позволят немедленно начать переговоры с властями Кишинева, чтобы заключить этот «исторический союз».

«Румыния всегда мирилась с чужими решениями, но в нынешних условиях должна проводить разумную внешнюю политику и присоединить Молдову и исторические земли на территории Украины», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Молдавские власти пока никак не прокомментировали это заявление.

Как сообщало EADaily , ранее в парламент Румынии был внесен законопроект, касающийся аннексии территорий Украины, которые ранее принадлежали Румынскому королевству.

Если эта инициатива найдет поддержку у депутатов, договор о добрососедстве с Украиной от 1997 года должен быть денонсирован с 2027 года.

В этом случае Бухарест потребует от Киева вернуть ему Северную Буковину, край Герца, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш (область в Карпатах) и остров Змеиный в Одесской области.

Киев объявил, что намерен ввести персональные санкции в отношении сенатора Румынии Дианы Шошоакэ, сравнив её законодательные предложения с политикой России, «поскольку она подвергла сомнению территориальную целостность Украины».

  • Сегодня, 21:45
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