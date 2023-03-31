Сенатор из Бухареста Диана Шошоакэ, которая недавно требовала в парламенте отобрать у Украины «исторические территории Румынии», сегодня, 31 марта, выступила с очередной инициативой. Она предложила начать процесс присоединения Молдовы или, как называют эту территорию унионисты, Бессарабии, сообщает EADaily
В представленном Шошоакэ законопроекте допускается изменение границ Румынии мирным путем, а правительство страны должно незамедлительно начать переговоры с властями в Кишиневе.
Документ предполагает, что румынский парламент будет придерживаться Хельсинкских соглашений ОБСЕ, которые допускают возможность изменения границ мирным, дипломатическим путем. После принятия парламентом решения об объединении с Республикой Молдова депутаты наделят правительство страны полномочиями, которые позволят немедленно начать переговоры с властями Кишинева, чтобы заключить этот «исторический союз».
«Румыния всегда мирилась с чужими решениями, но в нынешних условиях должна проводить разумную внешнюю политику и присоединить Молдову и исторические земли на территории Украины», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Молдавские власти пока никак не прокомментировали это заявление.
Как сообщало EADaily , ранее в парламент Румынии был внесен законопроект, касающийся аннексии территорий Украины, которые ранее принадлежали Румынскому королевству.
Если эта инициатива найдет поддержку у депутатов, договор о добрососедстве с Украиной от 1997 года должен быть денонсирован с 2027 года.
В этом случае Бухарест потребует от Киева вернуть ему Северную Буковину, край Герца, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш (область в Карпатах) и остров Змеиный в Одесской области.
Киев объявил, что намерен ввести персональные санкции в отношении сенатора Румынии Дианы Шошоакэ, сравнив её законодательные предложения с политикой России, «поскольку она подвергла сомнению территориальную целостность Украины».