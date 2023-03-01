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На Украине очереди в аптеки из-за новых правил продажи лекарств

На Украине очереди в аптеки из-за новых правил продажи лекарств
фото: dumskaya.net

С 1 апреля на Украине по программе «Е-рецепт» все рецептурные препараты и большое количество обычных медикаментов определенной дозировки можно будет купить только после посещения врача и получения электронного рецепта.

Очереди в аптеки образовались на Украине накануне вступления в силу новых правил продажи лекарственных препаратов только по электронному рецепту от врача, сообщают украинские СМИ, пишет vz.ru

Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в Киеве люди скупают лекарства, которые будут продаваться только по электронному рецепту с 1 апреля. По информации СМИ, киевляне выстроились в очереди в аптеки за обезболивающими и препаратами для сердца, сообщило РИА «Новости».

Одесское издание «Думская» пишет об очередях в аптеки города и дефиците популярных товаров.

"...уже с завтрашнего дня только по рецепту будут продавать, например, популярное обезболивающее «Нимесил», средство прерывания беременности «Постинор», препарат от аллергии «Дексаметазон», который многие аллергики держат в аптечке для быстрого снятия симптомов.

Некоторые ходовые медикаменты все же можно будет свободно приобрести, но не более десяти таблеток (одна конвалюта): «Анальгин», препараты для астматиков на основе сальбутамола, «Корвалол», «Валокордин», «Магникор», «Кардиомагнил». Более крупные упаковки – только по электронному или бумажному рецепту врача.

Эта мера является логичным продолжением решения Минздрава, который еще в августе 2022 года ввел исключительно рецептурный порядок продажи антибиотиков" - пишет Одесское издание «Думская»

фото: dumskaya.net
На Украине очереди в аптеки из-за новых правил продажи лекарств

На Украине очереди в аптеки из-за новых правил продажи лекарств

На Украине очереди в аптеки из-за новых правил продажи лекарств

На Украине очереди в аптеки из-за новых правил продажи лекарств

  • Сегодня, 22:18
  • DTV
  • Просмотров: 10
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