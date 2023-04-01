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СМИ: глава ЕК может стать новым генсеком НАТО после ухода Столтенберга

СМИ: глава ЕК может стать новым генсеком НАТО после ухода Столтенберга

Некоторые государства - члены НАТО выступили за то, чтобы Урсула фон дер Ляйен возглавила альянс уже в октябре, передает газета The Sun со ссылкой на источники

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен участвует в борьбе за пост нового генерального секретаря НАТО в связи с завершением полномочий Йенса Столтенберга в сентябре. Об этом в пятницу сообщила газета The Sun со ссылкой на источники, передает ТАСС.

По их сведениям, некоторые государства - члены НАТО выступили за то, чтобы фон дер Ляйен возглавила альянс уже в октябре. При этом ее полномочия на посту председателя ЕК заканчиваются только в следующем году.

Как сообщается, с инициативой назначения фон дер Ляйен выступают сразу несколько стран.

Таблоид подчеркнул, что назначение фон дер Ляйен с высокой долей вероятности натолкнется на сопротивление со стороны евроскептиков, в первую очередь Великобритании. Согласно The Sun, Лондон намерен обратить внимание других членов НАТО на низкую эффективность работы фон дер Ляйен во главе Минобороны ФРГ с 2013 по 2019 год.

НАТО не проводит официальных выборов генерального секретаря, новый лидер назначается на основе консенсуса 30 стран, входящих в альянс.

Ранее СМИ сообщали, что претендентами на должность генсека НАТО считаются премьер-министр Эстонии Кая Каллас, заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд и глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

  • Сегодня, 09:21
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