На площадке Центра гребного спорта в Бендерах собрались представители всех школ гребли республики. Повод – не состязательный, но спортивный. Представителям спортшкол передали технические паспорта на новые катера. Документы вручил Президент ПМР Вадим Красносельский. Лодки сегодня же доставят на тренировочные базы.
На мероприятии говорили о мерах, принимаемых на государственном уровне для развития физкультуры и спорта, подчеркивая, что это – одно из приоритетных направлений социальной политики. Отмечено, что в Приднестровье культивируется около полусотни видов спорта, в том числе 26 олимпийских, сообщает президентская пресс-служба. Действует спортивное движение, объединяющее людей с особыми возможностями здоровья. Есть два национальных вида спорта. За год в республике провели 123 чемпионата и первенства ПМР по 23 направлениям, участие в которых приняли семь тысяч спортсменов. Отличные достижения приднестровцев и на международных соревнованиях: 1424 призовых места в течение 2022 года. Качество подготовки спортсменов напрямую связано с состоянием материально-технической базы спортивных заведений. Подвижки последних лет в этом направлении серьезные, в том числе в части развития гребного спорта, отмечали на торжественном мероприятии.
Обращаясь к участникам, Президент ПМР Вадим Красносельский отметил:
«Действительно, очень много в Приднестровье делается для популяризации спорта, для привлечения молодых людей к спорту, приобщения к здоровому образу жизни. Одной агитации здесь недостаточно. Я всегда говорил и еще раз повторю, что необходимо вкладывать денежные средства, труд, навыки в развитие спортивной инфраструктуры, в материально-техническое обеспечение, строительство хороших тренировочных баз. Гребля – один из любимых в республике видов спорта. Это традиционно, исторически – река Днестр предполагает развитие гребных видов спорта. Последние годы немало делается для оснащения гребных баз по городам и районам. Естественно, без организации тренировочного процесса, без лодок, как гребных, так и катеров обеспечения, представить развитие гребных видов спорта невозможно. Нам удалось приобрести пять катеров – не последние, я надеюсь. Их распределят по городам и районам, где культивируется гребля. Это Рыбница, Дубоссары, Григориополь, Бендеры и Тирасполь. Поздравляю с хорошим приобретением. Уверен, катера пойдут на пользу – как для организации тренировочного процесса, так и, конечно, для обеспечения безопасности гребцов».
Вадим Красносельский поздравил спортсменов и любителей гребного спорта с открытием сезона, пожелав успехов и новых достижений.