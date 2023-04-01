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В ЕС призвали Беларусь не размещать у себя ядерное оружие РФ

В ЕС призвали Беларусь не размещать у себя ядерное оружие РФ
Фото: https://twitter.com/mikailme/status/1639702325060141058/photo/1

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Европейский Союз призвал Минск отказать Москве в размещении на своей территории ядерного оружия. Об этом в пятницу, 31 марта, заявил постоянный представитель ЕС при ООН Олаф Ског, пишет Укринформ.

Ског подчеркнул, что это во власти Беларуси - отказать России и не позволять использовать территорию соседней страны, как площадку для ядерного вооружения.

"Поэтому мы призываем власти Беларуси немедленно прекратить поддержку России против Украины и изменить свое решение к размещению ядерного оружия. Его появление на территории РБ лишь усугубит напряжение в регионе", - сказал Ског.

Также он призвал Российскую Федерацию вернуться к выполнению договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегического наступательного вооружения с США.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва договорилась с Минском о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что при нарастании угроз в стране может быть введено стратегическое ядерное оружие и для него уже готова инфраструктура.
  • Сегодня, 09:37
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