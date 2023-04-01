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1 апреля – скорбная дата в истории города Бендеры

1 апреля – скорбная дата в истории города Бендеры
Фото: Бендеры Инфо

1 апреля 1992 г. - скорбная датадля нашего города. В этот день, 31 год назад, был расстрелян автобус с рабочими хлопкопрядильной фабрики и автомобиль с сотрудниками ГАИ. В результате нападения ОПОНовцев, при исполнении служебного долга пострадали милиционеры, мирные жители.

Всего жертвами кровавого акта, развязанного спецслужбами Республики Молдова 1 апреля 1992 года, стали 7 человек. Спустя два месяца в госпитале от полученных ранее травм скончался и капитан Григорий Ечин.

В 2002 году на месте разыгравшейся трагедии возвели православную часовню и установили памятный знак, на котором высечены имена погибших.

Ранним утром, когда произошла трагедия, у Часовни Ечина собрались родные, друзья и близкие. Чтобы в предрассветной тишине почтить память павших.

Ежегодно ветераны боевых действий, сотрудники министерства внутренних дел, жители города приходили к месту трагедии, чтобы почтить память жертв молдавской агрессии.

Не изменяя традиции, в 6 утра, Виктор Березянский, командир рабочего отряда ополчения БОЭРЗ 1992 г., представители общественных организаций и горожане пришли почтить память и возложить цветы к месту трагедии.

"Сегодня мы пришли почтить память приднестровцев, ставших жертвами террористического акта 1 апреля 1992 года", - говорит председатель объединения участников боевых действий «Боевые братья» Виктор Березянский.

"Мы приходим почтить память всех защитников, не выделяя ни сотрудников милиции, ни гвардейцев, ни ополченцев. Мы были едины, потому — непобедимы", — сказал бендерчанин.

Позже, председатель объединения участников боевых действий «Боевые братья» Виктор Березянский, который в 1992 г. был командиром рабочего отряда ополчения БОЭРЗ, опубликовал у себя на странице в одной из социальных сетей, свои мысли и воспоминания.

"1 апреля в 6 часов утра мы приходим на одно из исторических мест нашего города на ул. Совхозную, где уже в наше время совершили подвиг сотрудники милиции и рабочий отряд работников БОЭРЗ с гвардейцами, защищая покой горожан от террористической группы националистов Республики Молдовы в 1992г.

В период развала СССР и образования самостоятельных государств к власти в Молдавии пришли националисты создав Республику Молдова, проповедуя превосходство одной нации над другими. Приднестровцы остались верны решению референдума о сохранении равноправного многонационального государства.

В период создания и формирования органов государственной власти нашей Республики, в том числе и милиции, сотрудников не хватало. И тогда было принято решение о создании рабочих отрядов (ополчения) из работников предприятий города, в целях укрепления обороны и правопорядка в городе. В их число вошел и рабочий отряд нашего завода БОЭРЗ прикомандированный в состав Республиканской Гвардии. Совместное патрулирование проводилось и днем и ночью в целях безопасности наших граждан.

1 апреля были расстреляны 2 патрульных автомобиля:

1-й - милицейский РАФ, погибли: 2 милиционера и 2-е были ранены, позже один умер от полученных ранений и их последствий.
2-й – был УАЗик ремзавода, погибли трое - командир группы из Республиканской Гвардии и 2 молодых работника БОЭРЗ. Еще были ранены 2-а работника нашего завода, к сожалению они также умерли.

Позже попал под обстрел и рейсовый автобус, в котором были жертвы и среди мирных граждан спешащих на работу.

Именно трагедия этого дня заставила осмыслить происходящие события в 1992г. и побудило тогда, многих встать на защиту города от национализма, не предав памяти наших предков.

Весть о гибели и ранении наших заводчан от националистов РМ потрясла весь наш коллектив, в то же время наш заводской рабочий отряд численностью 150 чел. продолжал и далее выполнять функции по охране и защите города до 1 августа проявив определенные успехи в освобождении города от оккупации в 1992г.

Вот ежегодно, сегодня в очередной раз в день 30 летия после тех событий, утром, к 6 часам, мы приходим по зову совести, поклониться месту гибели и почтить память всех наших боевых товарищей.

Вечная память погибшим и умершим Защитникам Приднестровья!"
Текст и пунктуация автора сохранена.

Также в этот день сотрудники Бендерского УВД собираются у мемориала по улице Дзержинского, чтобы отдать дань памяти милиционерам, погибшим при исполнении служебного долга. За период боевых действий 1992 года погибли 6 сотрудников бендерской милиции, ещё 5 милиционеров – в мирные дни.

От улицы Дзержинского, где находится здание Бендерского УВД, колонна милиционеров во главе с министром внутренних дел Виталием Нягу направилась торжественным маршем до улицы Ечина. У дома, где установлена памятная плита с изображением погибшего офицера милиции Григория Ечина, милиционеры сделали остановку и возложили цветы.
  • Сегодня, 10:18
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