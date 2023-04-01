Вступающие в силу с 1 апреля 2023 г. изменения в Налоговый Кодекс запрещают продажу сигарет по цене ниже 35 леев за пачку. Изменения в Налоговый кодекс Республики Молдова касаются применения базисной цены при продаже сигарет и сигарилл.
В пояснительной записке к законопроекту, одобренному парламентом РМ в 2022 г., говорится, что введение базисной цены было необходимо для снижения потребления табака, особенно среди несовершеннолетних, поскольку дешевые сигареты очень доступны на молдавском рынке, передает infotag.md.
Хотя акцизы на табачные изделия ежегодно увеличиваются, стоимость самых дешевых сигарет в прошлом году составляла 14 леев за пачку, в то время как минимальный акциз вместе с НДС - 22 лея.
Деловые ассоциации Молдовы поддержали внедрение базисной цены, считая, что она будет гарантировать стабильные и предсказуемые налоговые поступления в бюджет и обеспечит честную конкуренцию между экономическими агентами.
Справка: Поправки в НК РМ гласят, что с 1 апреля 2023 года реализация сигарет и сигарилл по цене ниже базисной будет наказываться штрафом в размере от 175 до 200 условных единиц (1 у.е. - 50 леев) для физических лиц и от 250 до 300 условных единиц - для лиц, занимающих ответственные должности.