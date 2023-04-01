Петиция против запрета канонической УПЦ набрала 25 тысяч подписей
Руководству Украины придется рассмотреть петицию против запрета в стране канонической Украинской православной церкви, потому что она набрала необходимые для этого 25 тысяч подписей. Об этом написали украинские СМИ. Петиция от имени верующих была опубликована еще в январе. В тексте подчеркивается необходимость решать вопросы религиозного плану путем диалога и защиты прав и свобод граждан, а не с помощью запрета всей УПЦ, передает mk.ru.
На петицию уже отреагировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его поручению Госслужба по этнополитике и свободе совести проверит рассматриваемые в ней вопросы.
В 2023 году продолжается самая масштабная в новейшей истории волна гонений на каноническую Украинскую православную церковь.
Службу в Киево-Печерской лавре сегодня возглавит митрополит Киевский и всея Украины
Сегодняшнюю службу в Киево-Печерской лавре возглавит митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский). Об этом сообщили , 2 апреля, в Союзе православных журналистов.
Там отметили, что верующие с утра собираются на службу.
«Верные канонической Церкви собираются на службу. Божественную литургию возглавит блаженнейший митрополит Онуфрий», — говорится в сообщении в телеграм-канале организации.
Шевченковский районный суд Киева назначил настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу домашний арест на два месяца. Также митрополиту запретили общаться с верующими.
Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения для наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла. Суд постановил, что митрополит Павел должен отбывать домашний арест в селе Вороньков под Киевом (сам наместник просил избрать в качестве места один из корпусов лавры). При этом судья не согласился на требование прокуратуры, которая хотела запретить Павлу записывать видеообращения.
Ранее судья Вадим Ковтуненко по ходатайству адвокатов иерарха Украинской православной церкви принял решение о переносе судебного заседания на понедельник, 3 апреля, 9.00. Защита Павла аргументировала свое ходатайство тем, что у наместника Киево-Печерской лавры ухудшилось самочувствие, передает eadaily.com.
Но затем судья неожиданно изменил свое решение и постановил продолжить заседание в субботу вечером, а самого митрополита Павла принудительно доставить в суд на 17.00. В итоге, наместника Киево-Печерской лавры доставили в Шевченковский суд из больницы.
Прокуратура требовала отправить наместника Киево-Печерской лавры под круглосуточный домашний арест, заставить носить электронный браслет и запретить «записывать видео с публичным обращением к гражданам Украины и публиковать их в социальных сетях и интернете».
Видимо, возымело действие недавнее видео митрополита Павла, в котором наместник Киево-Печерской лавры обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и предупредил, что «наши слезы … упадут вам на голову».
«Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье!» — грозно заявил наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.
В итоге, судья Вадим Ковтуненко отправил наместника Киево-Печерской лавры под домашний арест на 60 суток вдали от лавры, но не стал запрещать записывать видео и размещать в социальных сетях.
Таким образом суд выбил главного лидера в лице митрополита Павла из рядов защитников Киево-Печерской лавры, пишет eadaily.com.
Украинские власти предъявили Павлу подозрения по двум статьям.
Так, Лебедя обвиняют по части 1 статьи 161 УК Украины «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений», а также по статье 436-2 об оправдании, отрицании агрессии.
Утверждается также, что митрополит многократно оскорблял религиозные чувства верующих других конфессий и формировал враждебное к ним отношения, сообщает mk.ru.
Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда ранее заявил, что решение заключить Павла под домашний арест – это «продолжение беззакония, творимого украинской властью». Легойда добавил, что другие аргументы у украинской власти кончились, либо «их и не было».