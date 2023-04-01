Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы выступила с гидрологическим предупреждением относительно повышения уровня воды в реке Днестр, передаёт point.md
Согласно прогнозу гидрологов, до 4 апреля на участке от населенного пункта Наславча до Дубссар продолжится подъем уровня воды на 0,8-1,6 м по сравнению с уровнем, отмеченным в 08:00 на 1 апреля. Об этом сообщается на сайте гидрометеослужбы.
Это обусловлено дальнейшим увеличением сброса воды из водохранилища в украинском Днестровске до 900 м3/с. В связи с этим возможно поступление воды в пойменные низменности Днестра.