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Гидрологи предупредили о риске подтоплений в низинах Днестра

Гидрологи предупредили о риске подтоплений в низинах Днестра

Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы выступила с гидрологическим предупреждением относительно повышения уровня воды в реке Днестр, передаёт point.md

Согласно прогнозу гидрологов, до 4 апреля на участке от населенного пункта Наславча до Дубссар продолжится подъем уровня воды на 0,8-1,6 м по сравнению с уровнем, отмеченным в 08:00 на 1 апреля. Об этом сообщается на сайте гидрометеослужбы.

Это обусловлено дальнейшим увеличением сброса воды из водохранилища в украинском Днестровске до 900 м3/с. В связи с этим возможно поступление воды в пойменные низменности Днестра.

Гидрологи предупредили о риске подтоплений в низинах Днестра
  • Сегодня, 10:09
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