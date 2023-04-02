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Ряд стран ОПЕК+ добровольно снизят нефтедобычу с мая

Ряд стран ОПЕК+ добровольно снизят нефтедобычу с мая


Решение экспортеров нефти снизить добычу стало неожиданным и неизбежно приведет к росту цен, пишет Reuters.

Ряд стран, входящих в ОПЕК+, объявили в воскресенье, 2 апреля, о сокращении добычи нефти примерно на 1,16 млн баррелей в сутки.

Отмечается, что решение государств-экспортеров нефти, входящих в группу, стало неожиданным шагом, который, по мнению аналитиков, вызовет немедленный рост цен.

Сокращение производства начнется в мае и продлится до конца года. По прогнозам, оно может привести к подорожанию нефти на 10 долларов за баррель.

Крупнейший производитель ОПЕК Саудовская Аравия заявила, что добровольно сократит добычу на 500 000 баррелей в сутки. В Министерстве энергетики страны подчеркнули, что это - мера предосторожности, направленная на поддержание стабильности нефтяного рынка.

Кроме того, по данным агентства, ОАЭ снизит производство на 144 000 баррелей в сутки, Ирак - на 211 000, Кувейт - на 128 000, Казахстан - на 78 000, Оман - на 40 000 и Алжир - на 48 000.

В РФ также намерены сократить добычу на 500 000 баррелей в сутки до конца 2023 года.

США подчеркивают, что миру нужны более низкие цены на нефть, чтобы поддерживать экономический рост и помешать президенту России Владимиру Путину получать больше доходов для финансирования войны в Украине, пишет korrespondent.net

В Белом доме назвали решение стран ОПЕК+ "неразумным", учитывая неопределенность на рынке.

Напомним, в прошлом месяце цены на нефть упали до 70 долларов за баррель, что стало самым низким уровнем за последние 15 месяцев.

Нынешнее сокращение станет дополнением к объявленному в октябре прошлого года снижению добычи на 2 000 000 баррелей в день.
  • Сегодня, 10:19
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