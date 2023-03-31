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Доступ к сельхозучасткам Дубоссарского района продлен до 1 июля 2023 года

Доступ к сельхозучасткам Дубоссарского района продлен до 1 июля 2023 года

Призыв обеспечить неограниченный и безусловный доступ фермеров Дубоссарского района к принадлежащим им сельскохозяйственным участкам, расположенным за трассой Тирасполь-Каменка, неоднократно направлялся по каналу корреспонденции политических представителей в процессе переговоров по приднестровскому урегулированию. Об этом сообщает МОЛДПРЕС со ссылкой на Бюро по реинтеграции Республики Молдова.

В призыве Кишинёв просил окончательно решить проблему и отказаться от сроков. Сообщается, что Тирасполь сообщил о продлении доступа к участкам до 1 июля 2023 года.

Таким образом, усилия и диалог будут продолжены до окончательного решения проблемы.
  • Сегодня, 11:06
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