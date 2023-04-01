Из новой Концепции внешней политики России, вступившей в силу в пятницу после её подписания Владимиром Путиным, исключен пункт о признании территориальной целостности Молдовы и урегулировании приднестровской проблемы.
"В прежней редакции концепции, действовавшей с 2016 года, говорилось, что «Россия активно выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликтов на постсоветском пространстве, в частности способствует в рамках существующего многостороннего переговорного механизма всеобъемлющему решению приднестровской проблемы на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Республики Молдова при определении особого статуса Приднестровья», - написал в соцсетях публицист и политик Дмитрий Чубашенко.
"В новой редакции концепции этого пункта нет. Ни Молдова, ни Приднестровье ни разу не упоминаются в этом документе.В качестве одной из целей политики России в ближнем зарубежье названо «противодействие размещению или усилению военной инфраструктуры недружественных государств и иным угрозам безопасности России в ближнем зарубежье». Все государства Европейского Союза, кандидатом в члены которого является Молдова, признаны Россией недружественными. На этой неделе президент Молдовы Майя Санду приняла участие в «Саммите за демократию», организованном США, и подписалась под итоговой декларацией саммита. В документе, в частности, осуждается «агрессия Российской Федерации против Украины» и содержится требование «немедленного, полного и безусловного вывода всех ее (России) вооруженных сил с территории Украины в ее международно признанных границах» - цитирует Чубашенко point.md
"На этой же неделе Санду по приглашению президента Украины Владимира Зеленского посетила Киев, где приняла участие в «Саммите Буча-2023».Таким образом, Кишинев и Москва завершили оформление недружественных отношений между двумя странами. Власти Молдовы выступают частью глобальной антироссийской коалиции, которая поставила цель нанести России стратегическое поражение.В ответ Россия отказалась признавать территориальную целостность Молдовы и помогать ей в урегулировании приднестровской проблемы. Пазл сошелся", - резюмирует Дмитрий Чубашенко.
Напомним, 31 марта Владимир Путин подписал указ, которым утвердил новую Концепцию внешней политики Российской Федерации, в которой, по сути, предусматривается поддержка тех направлений, которые уже озвучил лидер Кремля в своем обращении к народу 21 февраля: Запад — главный угроза существованию России, вмешательство в Украину оправдано, Москва хочет нового «справедливого» мирового порядка, отмечает news.ro
В разделе "Экономические интересы" значится «социально-экономическое развитие Республики Молдова».
«Повысить устойчивость системы международных отношений к кризисам, улучшить социально-экономическую и гуманитарную ситуацию в мире, ликвидировать последствия вооруженных конфликтов, реализовать Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, усилить позитивное восприятие России в мире. Российская Федерация намерена содействовать международному развитию, отдавая приоритет социально-экономическому развитию Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, государств-членов Евразийского экономического союза, государств-участников СНГ (Содружество Независимых Государств) и Республики Молдова», — говорится в документе