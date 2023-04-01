В ходе селекторного совещания главы государственных администраций проинформировали Президента о положении дел в городах и районах республики. Отмечено, что погодные условия внесли коррективы в рабочие планы в части проведения ремонтно-строительных, дорожных, озеленительных работ.
По возможности продолжаются уборочные и благоустроительные работы в рамках общереспубликанского месячника. Проведены расконсервация и пробные запуски фонтанов. В Тирасполе с 1 апреля открыт сезон в дендропарке и авираии Екатерининского парка, рассказал Олег Довгопол. Он также упомянул реконструкцию инфраструктуры столичной школы №9. Текущий этап – ремонт крыльца, выходящего на улицу Котовского, и благоустройство двора учебного заведения, передаёт пресс-служба главы государства.
Бендерский глава, рассказывая о дорожных работах, отметил, что на данный момент акцент сделан на ямочный ремонт, а также проинформировал, что асфальтобетонный завод запустят в середине текущего месяца.
Глава слободзейской администрации проинформировал, что профильные службы проводят уборочные работы на кладбищах. Население пока не подключается к приведению в порядок мест захоронений. Василий Тищенко считает, что граждане активизируются ближе к пасхальным праздникам. Глава района также рассказал, что в районе повышенное внимание уделяется братским могилам времен Великой Отечественной войны. Среди них – захоронения защитников в селах Никольское и Новоандреяшевка.
Руководитель григориопольской администрации рассказал о планах, связанных с реконструкцией местной гребной базы.
Рыбницкий глава в своем докладе упомянул об уровне воды в Днестре. Она поднялась на 1,6 метра. Угрозы подтоплений нет. Дамбы обследованы и находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил Виктор Тягай.
Руслан Чабан – глава дубоссарского района – проинформировал о проведенном 27 марта республиканском семинаре, посвященном защите прав несовершеннолетних: представители различных служб и ведомств обсудили механизм взаимодействия, направленного на выявление и учёт семей, находящихся в социально опасном положении, а также инструменты профилактики социального сиротства. Это было первое из запланированных на ближайшее время мероприятий подобного толка. Аналогичные семинары пройдут во всех городах республики.