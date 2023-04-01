фото: Virginia Mayo. Пустой флагшток между флагами Франции и Эстонии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе

Офис президента Финляндии объявил, что 4 апреля страна официально вступит в Североатлантический альянс."Президент Саули Ниинистё отправляется в Брюссель, где примет участие в церемонии вступления, которая пройдет в штаб-квартире НАТО", - сообщил офис главы государства, передает bbc.com Об этом же заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, во вторник в штаб-квартире альянса будет поднят флаг Финляндии как полноправного члена организации."Это историческая неделя. Завтра мы будем приветствовать Финляндию в качестве 31-го члена нашего альянса. Мы впервые поднимем флаг Финляндии тут, в штаб-квартире НАТО. Это хороший день для Финляндии и для всего альянса", - сказал Столтенберг.Что касается шведской заявки, то встречи в трехстороннем формате с участием Швеции, Финляндии и Турции будут продолжены, добавил Столтенберг.Финляндия и Швеция подали заявку в НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Однако вступить в альянс вместе им не удалось, так как Турция и Венгрия пожелали рассматривать заявки по отдельности. На прошлой неделе и Будапешт, и Анкара одобрили присоединение Финляндии к альянсу, процесс вступления Швеции пока затягивается.