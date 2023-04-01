Dnestr.TV

 
0

Финляндия станет новым членом НАТО

Финляндия станет новым членом НАТО
фото: Virginia Mayo. Пустой флагшток между флагами Франции и Эстонии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе

Офис президента Финляндии объявил, что 4 апреля страна официально вступит в Североатлантический альянс.

"Президент Саули Ниинистё отправляется в Брюссель, где примет участие в церемонии вступления, которая пройдет в штаб-квартире НАТО", - сообщил офис главы государства, передает bbc.com

Об этом же заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, во вторник в штаб-квартире альянса будет поднят флаг Финляндии как полноправного члена организации.

"Это историческая неделя. Завтра мы будем приветствовать Финляндию в качестве 31-го члена нашего альянса. Мы впервые поднимем флаг Финляндии тут, в штаб-квартире НАТО. Это хороший день для Финляндии и для всего альянса", - сказал Столтенберг.

Что касается шведской заявки, то встречи в трехстороннем формате с участием Швеции, Финляндии и Турции будут продолжены, добавил Столтенберг.

Финляндия и Швеция подали заявку в НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Однако вступить в альянс вместе им не удалось, так как Турция и Венгрия пожелали рассматривать заявки по отдельности. На прошлой неделе и Будапешт, и Анкара одобрили присоединение Финляндии к альянсу, процесс вступления Швеции пока затягивается.
  • Вчера, 18:07
  • DTV
  • Просмотров: 50
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Паспорт нового образца будет введен в Молдове с апреля

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Паспорт нового образца будет введен в Молдове с апреля
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна