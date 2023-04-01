Госавтоинспекция может привлечь к ответственности дрифтера из TikTok, который лихачил на «Жигулях». Его товарищи сняли и выложили в соцсеть ролик, где видно, как машина дрифтовала. Эксперименты с заносами длились до тех пор, пока из-под колёс авто не повалили искры.
В распоряжение сотрудников ГАИ видео попало 31 марта, сообщает пресс-центр МВД.
Сотрудники госавтоинспекции установили личность дрифтера. Им оказался 24-летний житель села Парканы. Его привлекли к админответственности: штраф может достичь 1 840 рублей ПМР.