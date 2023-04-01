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Дрифтера из ТикТока привлекут к ответственности

Дрифтера из ТикТока привлекут к ответственности

Госавтоинспекция может привлечь к ответственности дрифтера из TikTok, который лихачил на «Жигулях». Его товарищи сняли и выложили в соцсеть ролик, где видно, как машина дрифтовала. Эксперименты с заносами длились до тех пор, пока из-под колёс авто не повалили искры.

В распоряжение сотрудников ГАИ видео попало 31 марта, сообщает пресс-центр МВД.

Сотрудники госавтоинспекции установили личность дрифтера. Им оказался 24-летний житель села Парканы. Его привлекли к админответственности: штраф может достичь 1 840 рублей ПМР.
  • Вчера, 18:15
  • DTV
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