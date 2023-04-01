Президент ПМР поручил определить для каждого населенного пункта карьер, из которого местные власти будут получать природные ресурсы для текущих муниципальных потребностей.
Президент ПМР поручил определить для каждого населенного пункта карьер, из которого местные власти будут получать природные ресурсы для текущих муниципальных потребностей. Такую задачу Вадим Красносельский поставил в ходе прошедшего совещания с руководителями органов госвласти и управления, сообщает пресс-служба Президента.
Одной из тем повестки стал вопрос использования на муниципальные нужды песка, гравия, щебня и других строительных ископаемых, добываемых в Приднестровье. Определить, откуда какой населенный пункт будет черпать природные ресурсы, планируется в ходе отдельного совещания с руководством профильных госорганов.
Еще один проблемный аспект – эксплуатация дорог грузовыми автомобилями, перевозящими ПГС и т.п.
От жителей многих сел, в том числе Красногорки, поступают жалобы относительно того, что большегрузы передвигаются по населенным пунктам, приводя в негодность дорожное полотно. В качестве профилактической меры было введено ограничение веса груженого автомобиля – 12 тонн.
Но на участках, не контролируемых сотрудниками правоохранительных органов, водители игнорируют требование, отмечали на совещании. Кроме того, малоэффективной эту меру делает размер штрафных санкций – 182 рубля.
Вадим Красносельский считает, что административная ответственность должна быть усилена – размер штрафа необходимо заметно увеличить. Подготовкой соответствующей законодательной инициативы займется МВД.
Глава государства также считает целесообразным распространить ограничение, связанное с нагрузкой на ось крупнотоннажных автомобилей, на все дороги республики – без привязки к конкретным участкам и закрепить эту норму в законе.
Еще одна проблемная тема – полигон твердых бытовых отходов в селе Малаешты Григориопольского района.
Суть претензий граждан: свалка переполнена, в ветреную погоду мусор, в частности полиэтиленовые изделия, разносится по округе. Докладывал по этому вопросу столичный глава Олег Довгопол, так как ТБО из столицы вывозят и складируют именно на малаештском полигоне, который находится на балансе МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполь». Площадь объекта – 4,35 гектара. Его вводили в эксплуатацию поэтапно, увеличивая территорию. Изначально вторая очередь предполагала использование полигона в 2016-2020 годах.
Запуск в 2017-м сортировочной линии позволил заметно увеличить период эффективного использования. Но на сегодняшний день полигон переполнен, высота уплотненных отходов значительно превышает нормативный показатель. В 2021 году было возведено двухметровое ограждение, но при сильном ветре оно не удерживает мусор в пределах свалки, констатировал докладчик. Март и февраль – самые проблемные с этой точки зрения месяцы, рассказал Олег Довгопол. Остро стоит вопрос строительства третьей очереди полигона. Проект разработан. На реализацию нужны большие финансовые ресурсы.
С источником определятся в ближайшее время: запланировано тематическое совещание. При этом Олег Довгопол проинформировал о том, что на объекте постоянно работают два специализированных бульдозера. Санитарное состояние воздуха постоянно контролируют специалисты в сфере защиты окружающей среды. Нарушений выявлено не было.
Применение технологии пересыпки, уплотнения и полива не допускает возгораний мусора. Пресловутые пакеты собирают. К примеру, 11 и 12 марта в уборке территории вокруг малаештского полигона ТБО была задействована бригада из 28 работников САХ, но результат их работы обнулили новые порывы ветра. Серьезной проблемой являются и несанкционированные свалки вокруг полигона. Необходимо наладить процесс утилизации мусора.
Проведен тендер на приобретение мусоросжигающих печей. Их изготавливают в соседней республике. Для начала решено купить одну, апробировать и в случае подтверждения эффективности в дальнейшем приобрести порядка двух десятков единиц такого оборудования. Кроме того, «Спецавтохозйство» планирует купить дробилку для измельчения и аппарат для прессования мусора, не подлежащего сортировке. Обновленное законодательство позволяет предприятию взять на эти цели льготный кредит из Фонда госрезерва.