В Гагаузской автономии полным ходом идет электоральная кампания по выборам Башкана. На прошлой неделе завершился процесс регистрации кандидатов, который был отмечен скандалом.
Как сообщил ЦИК Гагаузии, всего на выборах башкана прошли регистрацию восемь претендентов на пост глав автономии. Список имен дополнили Сергей Чимпоеш и Евгения Гуцул.
Выборы в Гагаузии состоятся в конце месяца. В гонку изначально вступили шесть кандидатов, очевидно независимых, хотя известно, что некоторых из них поддерживают политические партии, передает moldova1.md
В списке есть как известные имена баллотировавшихся на пост башкана, такие как Михаил Формузал, Дмитрий Кройтор, Николай Дудогло, Сергей Чернев, так и молодые политики - Виктор Петров и Григорий Узун.
Последние двое, по мнению экспертов, станут причиной раскола в Партии социалистов, так как Игорь Додон поддержит Григория Узуна, а депутаты Василе Боля и Александр Суходольский - Виктора Петрова.
Правящая партия не имеет своего кандидата на этих выборах и открыто заявила об этом. Что касается действующего Башкана Ирины Влах, то она неофициально поддерживает Дмитрия Кроитор, бывшего посла Республики Молдова в Турции.
Электоральная кампания в Гагаузской автономии отмечена также скандалом. Ранее Центральная избирательная комиссия в Комрате отказалась зарегистрировать Сергея Чимпоеш в качестве депутата Народного собрания из-за предполагаемых нарушений при сборе подписей.
Сергей Чимпоеш оспорил это решение, и Апелляционный суд удовлетворил его иск. 30 апреля состоятся выборы Башкана и двух депутатов Народного собрания Гагаузской автономии.