В Румынии завершился международный юношеский турнир серии «Masters». Это официальные европейские юношеские соревнования, входящие в европейский календарь. Более 15-и стран боролись за главные призы турнира.
За сборную команду Молдавии в младшей возрастной категории выступала воспитанница дубоссарской школы настольного тенниса Мария Мокроусова-Кучук. Успешно пройдя предварительные игры в подгруппе, команда заняла 1 место. Спортсмены попали в основную сетку и в полуфинале встретились с сильной командой Румынии, которую Мария Мокроусова – Кучук (Дубоссары) и Валерия Кравченко (Кишинев) обыграли со счётом 2:1, сообщает пресс-служба дубоссарской госадминистрации.
В финале молдавские спортсменки встретились с сильной командой Италии, где Мария принесла своей команде золотое очко, а с ним и победу в матче со счётом 2:1. Спортсменки награждены золотыми медалями, ценными подарками и оригинальными кубками в виде теннисной ракетки.
Долго Марии отдыхать не придётся, уже 5 апреля она по персональному приглашению примет участие в 22-м «Raiffeizen» юношеском чемпионате, который будет проходить в г. Линз (Австрия) с 6-10 апреля 2023г. Этот чемпионат ещё называют «маленьким чемпионатом Европы», так как в нём участвуют практически все сильнейшие юные спортсмены Европы.
Тренер спортсменки — заслуженный мастер спорта Елена Мокроусова.