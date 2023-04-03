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Стоимость газа для Молдовы в апреле существенно снизилась

Стоимость газа для Молдовы в апреле существенно снизилась

В апреле закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Молдову, составит 673 доллара за тысячу кубометров. Об этом в своем Telegram сообщил председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан, сообщает sputniknews.ru

"Весь объем газа от российского поставщика будет направлен для нужд ООО "Тираспольтрансгаз", – добавил глава "Молдовагаза".

В марте стоимость голубого топлива от "Газпрома" составляла 1011,73 доллара, в феврале – 1054.

Насколько отличаются цены на газ в Молдове и Европе

Спотовая цена природного газа в Европе составляет сегодня $520-550 за тысячу кубометров.

За прошлую неделю расчётная цена варьировалась примерно с 440 долларов за тысячу кубометров в понедельник, до 520 долларов в пятницу.

В то же время, как отметил министр энергетики Молдовы Виктор Парликов, сейчас потребители нашей страны получают газ, поставляемый "Газпромом", а также закупленный ранее в резерв госкомпанией "Энергоком", средняя цена которого примерно равно российской цене и составляет чуть больше $1000 за тысячу кубометров.

Он признал, что цена газа, который был приобретён ранее и находится в газохранилищах, вдвое выше стоимости голубого топлива, если бы его покупали сейчас. Глава Минэнерго отметил, что необходимо скорее использовать сформированный ранее запас голубого топлива, а вырученные за него средства использовать для закупки новых объемов газа по более низким ценам, с учетом нынешней благоприятной конъюнктуры рынка.

"Чем больше газа "Молдовагаз" купит сейчас у "Энергокома", тем скорее он сможет воспользоваться благоприятной ценовой конъюнктурой", - подчеркнул Виктор Парликов.

Получается, что молдавский народ расплачивается более чем двойной ценой природного газа за политизирование энергетических вопросов актуальной властью, а также «доминирование» Спыну на переговорах с "Газпромом", - пишет noi.md

  • Вчера, 19:12
  • DTV
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