Dnestr.TV

 
0

ГТК ПМР: Ограничение на вывоз дров продлено до конца этого года

ГТК ПМР: Ограничение на вывоз дров продлено до конца этого года

Государственный таможенный комитет ПМР доводит до сведения граждан и экономических агентов, что Постановлением Правительства ПМР от 30 марта 2023 года №111 продлено действие Постановления от 12 августа 2022 года № 293 «О введении экспортной сезонной таможенной пошлины на некоторые виды топливной древесины».

Обозначенные этим документом нормы продолжат свое действие по 31 декабря 2023 года включительно.

Так же таможенники напоминают, что древесина топливная хвойных и лиственных пород, вывозимая в общем количестве, превышающем 100 кг в течение календарного года, подлежит письменному таможенному декларированию.

Данное Постановление опубликовано на официальном сайте Министерства юстиции ПМР и вступило в силу с 1 апреля 2023 года.
  • Сегодня, 09:35
  • DTV
  • Просмотров: 19
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Паспорт нового образца будет введен в Молдове с апреля

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Паспорт нового образца будет введен в Молдове с апреля
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна