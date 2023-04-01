Государственный таможенный комитет ПМР доводит до сведения граждан и экономических агентов, что Постановлением Правительства ПМР от 30 марта 2023 года №111 продлено действие Постановления от 12 августа 2022 года № 293 «О введении экспортной сезонной таможенной пошлины на некоторые виды топливной древесины».
Обозначенные этим документом нормы продолжат свое действие по 31 декабря 2023 года включительно.
Так же таможенники напоминают, что древесина топливная хвойных и лиственных пород, вывозимая в общем количестве, превышающем 100 кг в течение календарного года, подлежит письменному таможенному декларированию.
Данное Постановление опубликовано на официальном сайте Министерства юстиции ПМР и вступило в силу с 1 апреля 2023 года.