49 механических ДТП произошло в Приднестровье с 27 марта по 2 апреля.
Как отмечает пресс-служба МВД, наиболее распространенной причиной стало несоблюдение безопасной дистанции (14 происшествий). Второе место: водитель не убедился в безопасности движения задним ходом. Зафиксировано 10 таких случаев
6 нарушителей не выдержали безопасный боковой интервал, пятеро не предоставили преимущество в движении, четверо не выполнили требования знака «Уступи дорогу».
В двух случаях водители находились в состоянии опьянения. Пять виновников ДТП оставили место происшествия, трое из них были установлены сотрудниками ГАИ.
В пяти учетных ДТП получили травмы 6 человек. В двух случаях водители не выдержали безопасную дистанцию, один не предоставил преимущество в движении, ещё один не выполнил требование знака «Уступи дорогу» и еще один не справился с управлением.