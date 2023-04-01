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За неделю на дорогах республики произошло более 50 ДТП

За неделю на дорогах республики произошло более 50 ДТП

49 механических ДТП произошло в Приднестровье с 27 марта по 2 апреля.

Как отмечает пресс-служба МВД, наиболее распространенной причиной стало несоблюдение безопасной дистанции (14 происшествий). Второе место: водитель не убедился в безопасности движения задним ходом. Зафиксировано 10 таких случаев

6 нарушителей не выдержали безопасный боковой интервал, пятеро не предоставили преимущество в движении, четверо не выполнили требования знака «Уступи дорогу».

В двух случаях водители находились в состоянии опьянения. Пять виновников ДТП оставили место происшествия, трое из них были установлены сотрудниками ГАИ.

В пяти учетных ДТП получили травмы 6 человек. В двух случаях водители не выдержали безопасную дистанцию, один не предоставил преимущество в движении, ещё один не выполнил требование знака «Уступи дорогу» и еще один не справился с управлением.
  • Сегодня, 09:45
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