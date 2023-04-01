За последние сутки на Земле произошло 37 ощутимых подземных толчков. Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано на Камчатке - об этом проинформировали в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
Другие землетрясения за последние дни , чуть меньшей интенсивности, зарегистрированы в Малайзии(магнитуда 5,5) и Папуа (магнитуда 7,2). Камчатка сама по себе является сейсмоактивным регионом, однако многие исследователи советуют быть начеку: ожидается, что подземные толчки будут регистрироваться с 4 по 8 апреля, пишет bloknot.ru
фото: Европейский средиземноморский сейсмологический центр
По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, за последние 24 часа в мире произошло 37 сильных (с магнитудой более 4,0) землетрясений. Ученые до сих пор не могут предсказывать такие события, но попытки есть — причем, весьма успешные.
Так, недавно стало известно, что в России создали новую систему прогнозирования землетрясений. Как пишет ТАСС, разработка может зафиксировать сближение плит, а также определить точное место, время и интенсивность толчков. Как объясняют ученые, землетрясения возникают при сближении литосферных плит, когда между ними возникает очень большая концентрация напряжения, что провоцирует разрушительные толчки. Если на плитах установить связанные со спутниками приемники, то можно определить смещение плит, а значит и определить точное место толчка. Такие приемники уже работают на Черноморском побережье, однако нужно, чтобы их было больше.
Самое известное из последних сбывшихся предсказаний было основано на расположении планет и показателей атмосферного давления, его сделал нидерландский учёный Фрэнк Хубербитс и его организация SSGEOS (Институт отслеживания геометрии взаимодействия небесных тел и его влияния на сейсмическую активность).
скриншот видео SSGEOS
В одном из последних видео, опубликованном 31 марта, Хубербитс рассказывал об усилении сейсмической активности в ближайшие дни. На основе атмосферных колебаний он назвал регионы, где возможны в ближайшее время толчки — это Мексика, Соломоновы острова, регион Новой Гвинеи и Курилы — на карте даже была отмечена область недалеко от Камчатки.
«Сейчас самое подходящее время, чтобы быть начеку. Примерно во время полнолуния и в соседние дни, с 4 по 8 апреля будет повышенная сейсмическая активность», - предупреждает Хубербитс.
По его словам, сильное землетрясение может произойти в эти даты и, в частности, 6 апреля.Могут ли произойти новые толчки на Камчатке? Да, происходящие на Камчатке и Курилах землетрясения — это нормально, так как это сейсмоопасные регионы. Не исключено, что в будущем там возможно и более сильное землетрясение, тем более, что такие уже были в истории. Это землетрясения 1952, 1841, 1737 годов, которые были разрушительными и вызвали цунами. Волны были настолько большими, что достигли и других стран и континентов.
Трясти может и рядом. Ранее российский ученый предсказал мощное землетрясение в Японии, ощутят которое и жители Курил и Камчатки.
По мнению доктора физико-математических наук, главного научного сотрудника лаборатории Института физики Земли РАН Алексея Любушина, это будет мощное землетрясение магнитудой до 9 баллов и произойдет оно как раз в апреле.
Прогноз основан на анализе фонового сейсмического шума - он в виде низкочастотной вибрации постоянно исходит из недр нашей планеты.Сильные подземные толчки могут спровоцировать разрушительное цунами, способное дойти до российских Курильских островов и даже до полуострова Камчатка.
Ещё один российский ученый — Владимир Сухарев — уверен, что в 2023 году будет несколько серьезных катастроф. Одно из таких бедствий может случиться в конце этого месяца — 25 апреля (плюс-минус трое суток), а другие летом — 15 июля и 12 августа. Сбудутся или нет прогнозы — узнаем совсем скоро.