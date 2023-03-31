Евросоюз по своей вине потерял Россию, теперь Москва рассматривает его в качестве недружественного объединения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью изданию aif.ru, опубликованном во вторник на сайте российского дипведомства. «Евросоюз „потерял“ Россию. Но он сам в этом виноват. Ведь именно страны — члены ЕС и руководители самого союза открыто заявляют о необходимости нанесения России, как они выражаются, стратегического поражения. Накачивают преступный киевский режим оружием и боеприпасами, направляют на Украину инструкторов и наемников. По этим причинам рассматриваем ЕС в качестве недружественного объединения», — цитирует Лаврова ТАСС .
Он подчеркнул, что российская сторона сделала необходимые выводы из этой ситуации. По его словам, в ответ на враждебные шаги Москва будет действовать «при необходимости жестко, руководствуясь национальными интересами России и общепринятым в дипломатической практике принципом взаимности».
Лавров пояснил, что Россия будет принимать решения о будущем диалога с Евросоюзом на основе интересов, зафиксированных в новой концепции внешней политики страны.
«Если европейцы в какой-то момент откажутся от антироссийского курса и сделают выбор в пользу взаимоуважительного диалога с Россией, мы их предложения рассмотрим и будем принимать решения исходя из наших национальных интересов, как они одобрены президентом России Владимиром Путиным в новой Концепции внешней политики Российской Федерации», — указал глава российской дипломатии.
В 43-страничном документе говорится, что Россия «самоопределилась в качестве самобытной страны-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы, оплота Русского мира, одного из суверенных центров мирового развития». Отношение России к другим государствам и межгосударственным объединениям определяется конструктивным, нейтральным или недружественным характером их политики в отношении Российской Федерации, пишет РБК
Предыдущую версию президент Владимир Путин утвердил 30 ноября 2016 года. В ней не содержалось определения России, говорилось о том, что современный мир переживает период глубоких перемен, сущность которых заключается в формировании полицентричной международной системы. Деления стран на дружественные, нейтральные и недружественные в предыдущей версии концепции не было.
В новой концепции указано, что Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него, не имеет по отношению к нему враждебных намерений. В действовавшей версии концепции о Западе говорилось в контексте сокращения «возможности исторического Запада доминировать в мировой экономике и политике» и кризиса в отношениях России с государствами Запада из-за их нежелания «приступить к реализации политических заявлений о формировании общеевропейской системы безопасности и сотрудничества». Также в документе выделены девять национальных интересов России.