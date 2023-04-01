Wołodymyr Zełeński i protestujący rolnicy z "Oszukanej Wsi" Getty Images
Польские фермеры, протестующие против импорта украинского зерна в страну, угрожают сорвать визит в страну украинского президента Владимира Зеленского, если их требования к власти не будут выполнены. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает Interia.
Отмечается, что объединение польских фермеров "Обманутое село" на прошлой неделе заключило с правительством договоренность о выполнении 11 требований, в частности усиление пограничного контроля, компенсации и льготные кредиты. Однако, в понедельник фермеры заявили, что ни один из пунктов так и не был выполнен,- пишет korrespondent.net
"Значительная часть товаров едет дальше без проверки. В лучшем случае проверяется каждый второй вагон. Термин "техническая пшеница" был отвергнут, потому что он звучал плохо. Его оставили без названия. Мы видим, что ничего не изменилось" - утверждает один из организаторов фермерских протестов.
Поэтому во вторник фермеры возобновят протесты в селе Черничин возле приграничного города Грубешов и не исключают, что могут устроить протесты во время визита Владимира Зеленского в Польшу в среду.
Напомним, в понедельник в Варшаве сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Польшу 5 апреля.
Как сообщалось, в начале марта польские фермеры начали блокировать трассу из Украины в знак протеста против неконтролируемого импорта продовольствия. Польские аграрии недовольны тем, что цены на сельскохозяйственную продукцию падают из-за импорта зерна из Украины. Также они заявляли об ужасном качестве зерна из Украины.