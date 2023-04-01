Комиссия по чрезвычайным ситуациям продлила до 30 сентября срок действия природоохранного разрешения на обращение с отходами и разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу для металлургического завода в Рыбнице, сообщает newsmaker.md
Соответствующее решение было принято в понедельник, 3 апреля. В то же время приднестровская компания была обязана до 30 апреля отчитаться о количестве выбрасываемых отходов в соответствии с национальным законодательством Республики Молдова.
Ранее Сanal2 со ссылкой на министра окружающей среды Родику Иорданов сообщил, что ММЗ запросил у официального Кишинева экологическое разрешение сроком на пять лет.
Сейчас у завода временная авторизация, которую по решению комиссии по ЧС продливали каждый месяц. При этом экс-министр окружающей среды Юлиана Кантараджиу ранее заявляла, что выдача технической авторизации ММЗ — одно из условий, выдвинутых Приднестровскими властями, согласно которым правобережная Молдова может покупать электроэнергию у МГРЭС, расположенной в Приднестровье.