Dnestr.TV

 
0

Молочный комбинат расширяет сельхозугодья

Молочный комбинат расширяет сельхозугодья

Государство предоставит в долгосрочное пользование акционерному обществу «Тираспольский молочный комбинат» земельный участок площадью 228 гектаров. Дополнительный надел расположен в районе сел Терновка и Парканы Слободзейского района. Ранее от этой территории отказался предыдущий арендатор.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания Правительства Приднестровской Молдавской Республики, сообщает newspmr.com

В министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов рассказали, что столичный молочный комбинат занимается развитием собственной молочно-товарной фермы и заинтересован в увеличении своих сельхозугодий.

«Ферма расширяется, а вместе с ней растет поголовье скота, которое требует увеличения кормовой базы. Дополнительные гектары позволят предприятию обеспечить животных кормом, а значит возрастут объемы производства молока», - пояснил глава профильного ведомства Олег Дилигул.

Сегодня «Тираспольский молочный комбинат» активно работает над расширением ассортимента продукции и внедрением актуальных для потребителя позиций. Такой подход особенно актуален в рамках процесса импортозамещения.

Производственные мощности предприятия составляют почти 60 тонн переработки молочного сырья в сутки. Комбинат оснащен высокопроизводительным оборудованием, обладает собственным автопарком, налажена работа компрессорного цеха по производству холода, оборудованы складские помещения, в которых поддерживается требуемый температурный режим. На предприятии трудится порядка 380 человек.

«Новые территории позволят ТМК не только дальше успешно развивать свою деятельность, но и увеличивать прибыль. Все это положительно скажется на экономике республики и ее продовольственной безопасности», - подчеркнули в Правительстве ПМР.

Майя Караман, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 18:34
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Паспорт нового образца будет введен в Молдове с апреля

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Паспорт нового образца будет введен в Молдове с апреля
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна