Государство предоставит в долгосрочное пользование акционерному обществу «Тираспольский молочный комбинат» земельный участок площадью 228 гектаров. Дополнительный надел расположен в районе сел Терновка и Парканы Слободзейского района. Ранее от этой территории отказался предыдущий арендатор.
Соответствующее решение было принято в ходе заседания Правительства Приднестровской Молдавской Республики, сообщает newspmr.com
В министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов рассказали, что столичный молочный комбинат занимается развитием собственной молочно-товарной фермы и заинтересован в увеличении своих сельхозугодий.
«Ферма расширяется, а вместе с ней растет поголовье скота, которое требует увеличения кормовой базы. Дополнительные гектары позволят предприятию обеспечить животных кормом, а значит возрастут объемы производства молока», - пояснил глава профильного ведомства Олег Дилигул.
Сегодня «Тираспольский молочный комбинат» активно работает над расширением ассортимента продукции и внедрением актуальных для потребителя позиций. Такой подход особенно актуален в рамках процесса импортозамещения.
Производственные мощности предприятия составляют почти 60 тонн переработки молочного сырья в сутки. Комбинат оснащен высокопроизводительным оборудованием, обладает собственным автопарком, налажена работа компрессорного цеха по производству холода, оборудованы складские помещения, в которых поддерживается требуемый температурный режим. На предприятии трудится порядка 380 человек.
«Новые территории позволят ТМК не только дальше успешно развивать свою деятельность, но и увеличивать прибыль. Все это положительно скажется на экономике республики и ее продовольственной безопасности», - подчеркнули в Правительстве ПМР.