Финляндия официально вступила в НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время церемонии, на которой глава МИД страны Пекка Хаависто вручил ему последние необходимые для этого документы, передаёт interfax.ru
"Теперь мы можем объявить, что Финляндия стала 31-м членом НАТО", - заявил Блинкен.
Торжественная церемония по приему Финляндии в Североатлантический альянс проходила 4апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Турция, последней из 30 стран-союзниц по НАТО ратифицировавшая документы о присоединении Финляндии, передала их депозитарию Североатлантического договора - Соединенным Штатам в лице госсекретаря Блинкена.
Затем подписанный Финляндией документ о вступлении в Североатлантический альянс был вручен Блинкену финским министром иностранных дел.
Ранее в Брюсселе Блинкен назвал присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу "историческим днем".
Перед церемонией поднятия государственного флага Финляндии во дворе штаб-квартиры НАТО генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг и президент Финляндии Саули Ниинистё выступили с краткими заявлениями для прессы.
"С сегодняшнего дня 31 флаг будет развиваться вместе как символ нашего единства и солидарности. Вступление в НАТО - это хорошо для Финляндии, хорошо для безопасности Северной Европы, и это хорошо для НАТО в целом. Финляндия предоставляет значительные и высокобоеспособные силы. Я с глубокой гордостью приветствую Финляндию в качестве полноправного члена нашего Североатлантического альянса и с нетерпением жду скорейшего вступления Швеции в НАТО", - отметил Столтенберг.
В свою очередь Нийнистё заявил: "Это великий день для Финляндии. И я хотел бы убедиться в том, что это также важный день для НАТО. Безопасность и стабильность - это те элементы, которые для нас очень важны". Он также выразил надежду на скорое вступление Швеции в альянс.
Ранее все государства Североатлантического альянса ратифицировали заявку Хельсинки. Последними это сделали Турция и Венгрия.
Финский политолог назвал огромной ошибкой вступление Финляндии в НАТО
Вступление Финляндии в НАТО является огромной геополитической ошибкой. Об этом 4 апреля «Известиям» заявил финский политолог Йохан Бекман, сообщает iz.ru
«Это огромная геополитическая ошибка, потому что Финляндия десятилетиями сохраняла дружественные отношения с Россией. И эта политика была очень успешной во многих отношениях. И вот вдруг год назад Финляндия решила вступить в НАТО, причем вопреки воле народа. Финнов никто не спрашивал. Референдума по вопросу о вступлении Финляндии в НАТО не было. А вот в финской прессе было множество манипуляций и пропаганды против России и в пользу вступления в НАТО», — сказал он.
По мнению политолога, решение властей Финляндии о членстве страны в НАТО является провокацией против России и ее президента Владимира Путина.
«И это, конечно, очень плохо, потому что Финляндия должна развивать хорошие отношения со всеми сторонами, как это было раньше. У Финляндии действительно были хорошие отношения с Россией, с НАТО, с США, с Великобританией, с Евросоюзом, со всеми организациями. У нас была очень достойная, хорошо спланированная и хорошо продуманная внешняя политика. Но сейчас от этого ничего не осталось. Абсолютно ничего», — сказал Бекман.
Собеседник «Известий» отметил, что официальная позиция Хельсинки заключается в недопущении размещения на территории страны ядерного оружия, однако «правительство делает всё, ничего не спрашивая у народа».
«Финляндия открыта для всех видов оружия, включая ядерное, а также любых военных баз. Я думаю, что наше правительство готово ко всякого рода угрозам в отношении России, провокациям в отношении России, потому что НАТО — это организация для троллинга. Эта организация создана для троллинга России, чтобы угрожать, запугивать и чтобы спровоцировать Россию на организацию разного рода провокаций», — сказал он.
Политолог подчеркнул, что Россия должна принять меры в связи с членством Финляндии в альянсе.
«Хотя членство Финляндии как таковое, конечно, никому не угрожает, но дальнейшее развитие событий важно. Всё зависит от того, какое вооружение направят в Финляндию, какие установят военные базы, будет ли там ядерное оружие или еще что. Так что ситуация, конечно, тревожная», — заключил он.
Вступление Финляндии в НАТО «МК» прокомментировал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, который охарактеризовал это событие, как резко негативное изменение военно-стратегической обстановки в худшую для России сторону.
- Мы получаем увеличение линии соприкосновения с НАТО более чем на 1200 километров, - отмечает эксперт, - что приводит к резкому повышению угрозы для северо-запада России и, разумеется, для Санкт-Петербурга. Фактически начинается военное освоение театра военных действий по подготовке новой войны против России с возможностью на определённом этапе уже официального выдвижения со стороны Финляндии территориальных требований к Российской Федерации.
По словам Коротченко, при проведении мобилизации потенциал армии Финляндии может составить один миллион военнослужащих. И это будет достаточно эффективная, обученная и мотивированная военная сила.
- Собственно, мы должны понимать, - подчеркивает эксперт, - что Финляндия в военном отношении - это страна, обладающая не только военным потенциалом, но и мощными ресурсами электронной разведки. Плюс в её воздушном пространстве могут появиться самолёты дальнего радиолокационного обнаружения НАТО, что станет усилением давления на Российскую Федерацию в военном и политическом плане.