На заседании комитета Верховного Совета по экономической политике парламентарии обсуждали изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях.
Законопроект представлял заместитель министра финансов ПМР. По его словам, документ разработан для того, чтобы исключить правовой пробел и закрепить на законодательном уровне норму, предусматривающую введение административной ответственности бюджетных организаций за несвоевременное предоставление, непредоставление или предоставление в неустановленной форме финансовой отчётности, сообщает парламентская пресс-служба.
Ответственность бюджетных организаций в Кодексе об админправонарушениях не урегулирована, отметил представитель Минфина.
Как отмечалось на заседании комитета, достоверная информация о состоянии государственных финансов имеет особое значение для принятия взвешенных управленческих решений.
Законопроект решено вынести для принятия в первом чтении на одно из ближайших пленарных заседаний Верховного Совета. Работа над документом продолжится с учётом замечаний.