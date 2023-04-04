Dnestr.TV

 
0

Админответственность для бюджетных организаций за непредоставление финотчётности

Админответственность для бюджетных организаций за непредоставление финотчётности

На заседании комитета Верховного Совета по экономической политике парламентарии обсуждали изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях.

Законопроект представлял заместитель министра финансов ПМР. По его словам, документ разработан для того, чтобы исключить правовой пробел и закрепить на законодательном уровне норму, предусматривающую введение административной ответственности бюджетных организаций за несвоевременное предоставление, непредоставление или предоставление в неустановленной форме финансовой отчётности, сообщает парламентская пресс-служба.

Ответственность бюджетных организаций в Кодексе об админправонарушениях не урегулирована, отметил представитель Минфина.

Как отмечалось на заседании комитета, достоверная информация о состоянии государственных финансов имеет особое значение для принятия взвешенных управленческих решений.

Законопроект решено вынести для принятия в первом чтении на одно из ближайших пленарных заседаний Верховного Совета. Работа над документом продолжится с учётом замечаний.

  • Вчера, 19:34
  • DTV
  • Просмотров: 47
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Паспорт нового образца будет введен в Молдове с апреля

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Паспорт нового образца будет введен в Молдове с апреля
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна