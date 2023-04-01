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В Бендерах сгорел бокс автомастерской

В Бендерах сгорел бокс автомастерской
Фото: пресс-центр МВД ПМР

4 апреля около 11:30 на пульт СВПЧ-2 по охране г. Бендеры поступило сообщение о том, что по улице 40 лет Победы на автостоянке горит один из боксов.

В мастерской проводились лакокрасочные работы по реставрации автомобильных дисков. Мастер отошёл на некоторое время, а когда вернулся, увидел, что помещение объято пламенем. Пытался потушить его с помощью огнетушителей. Но, так как в боксе находились бочки с легковоспламеняющимися жидкостями, огонь распространялся стремительно. Возникла угроза возгорания припаркованных на автостоянке машин. Очевидцы позвонили на единый номер спасения 101, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

На месте работали три пожарных расчёта. Разведка показала – в очаге находятся баллоны с кислородом и вёдра с краской. Огнеборцы охлаждали ёмкости, так как была угроза взрыва.

На локализацию огня потребовалось 8 минут.

Мастерская площадью 20 квадратных метров сгорела полностью вместе с оборудованием, инструментами, лакокрасочными материалами, автомобильными дисками и шинами. Огнём уничтожен и навес автостоянки.

Инспектор Госпожнадзора устанавливает причину возгорания.
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