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Серебрян и Логсдон обсудили динамику диалога между Кишиневом и Тирасполем

Серебрян и Логсдон обсудили динамику диалога между Кишиневом и Тирасполем
Фото: Guvernul Republicii Moldova

Аспекты и динамика диалога между Кишиневом и Тирасполем стали предметом обсуждения на встрече вице-премьера по реинтеграции РМ Олега Серебряна с послом Соединенных Штатов Америки в Молдове Кентом Логсдоном.

Как передает пресс-служба молдавского правительства, стороны ознакомились с последними событиями в регионе.

Олег Серебрян подчеркнул, что целью переговорного процесса по приднестровскому урегулированию может быть только устойчивое и всеобъемлющее решение конфликта при сохранении территориальной целостности Республики Молдова.

"В краткосрочной перспективе целью диалога является поддержание мира и стабильности в стране, а также решение экономических и социальных проблем жителей двух берегов Днестра", - отмечается в пресс-релизе.

Вице-премьер также поблагодарил США за "поддержку, оказанную народу Республики Молдова, в том числе в усилиях по приднестровскому урегулированию".
  • Сегодня, 10:12
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