Аспекты и динамика диалога между Кишиневом и Тирасполем стали предметом обсуждения на встрече вице-премьера по реинтеграции РМ Олега Серебряна с послом Соединенных Штатов Америки в Молдове Кентом Логсдоном.
Как передает пресс-служба молдавского правительства, стороны ознакомились с последними событиями в регионе.
Олег Серебрян подчеркнул, что целью переговорного процесса по приднестровскому урегулированию может быть только устойчивое и всеобъемлющее решение конфликта при сохранении территориальной целостности Республики Молдова.
"В краткосрочной перспективе целью диалога является поддержание мира и стабильности в стране, а также решение экономических и социальных проблем жителей двух берегов Днестра", - отмечается в пресс-релизе.
Вице-премьер также поблагодарил США за "поддержку, оказанную народу Республики Молдова, в том числе в усилиях по приднестровскому урегулированию".